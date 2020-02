Celebran San Valentín en crucero puesto en cuarentena por coronavirus

Las autoridades de Japón permitieron este viernes la salida de pasajeros de mayor edad y con complicaciones de salud que estaban en un crucero que llegó a la ciudad de Yokohama el pasado 3 de febrero, pero los que siguen ahí intentaron disfrutar del Día de San Valentín.

"The Guardian" reportó que a las personas se les ofreció un menú especial que incluye ensalada de camarón y un postre sorpresa.

Yardley Wong, una de las pasajeras, mostró en Twitter parte de los alimentos; escribió que al final abrieron un vino después de una semana de espera y dijo que en el barco les regalaron mascarillas faciales y otros presentes.

Otra usuaria, Mae Fantillo, escribió: "Sabemos que enfrentamos una crisis aquí en el Diamond Princess, pero, ¡hey! aún nos las arreglamos para sonreír y bailar. Para nuestra familia y amigos que sepan que estamos bien y estamos juntos y unidos hasta que acabe la cuarentena". En su video muestra a los que parecen ser los empleados de cocina de la embarcación, bailando.

Sonali Thakkar, un oficial del barco, dijo, según "The Guardian": "Todo lo que esperamos en tener más doctores y estar a salvo". "Mi familia reza para que regrese a salvo a casa", comentó el hombre.

Virginia Lau, quien tiene a parientes en la embarcación, también resaltó los regalos que recibieron por el Día de San Valentín.

"Mi tía y mi tío recibieron regalos por el Día de San Valentín de las Oficinas Económicas y Comerciales de Hong Kong, y de la Oficina del Comercio en Tokio; del Departamento de Migración de Hong Kong y del Diamond Princess".

De acuerdo con "Metro News", otra pasajera llamada Tehya, de Australia, afirmó: "Vivir el Día de San Valentín en el crucero no está tan mal. La tripulación nos ha tratado de forma increíble".

Wendy Marshall Steele es otra pasajera que se quedó sola, luego de que su esposo fuera trasladado a un hospital japonés. Afortunadamente dio negativo a la prueba del coronavirus.

Ella escribió por el 14 de febrero: "Feliz Día de San Valentín a mi guapo esposo. Cuento los días para que nos volvamos a ver".