Centenares de Papá Noel y otros personajes navideños en Santacon de N. York

Centenares de Papá y Mamá Noel inundaron nuevamente con la alegría de la Navidad las calles de Nueva York para divertirse visitando diversos bares para consumir alcohol durante horas, en el esperado evento de SantaCon, aunque la cita tiene fines benéficos.



Los personajes de la época navideña estuvieron también acompañados por elfos y no faltó Grinch, que tras descubrir el verdadero sentido de la Navidad se unió al encuentro en el popular sector turístico de Times Square donde se reunieron temprano para comenzar el recorrido.



Allí el grupo, en su mayoría jóvenes, escuchó música de la orquesta que les acompañó y compartieron una foto antes de visitar el primer bar en Times Square y partir desde allí a tomar el metro u otro transporte hacia diversos bares en Midtown, Chelsea y el Village, ante la mirada de curiosos y de sorpresa de los más pequeños.



Muchos de los participantes lucieron sus mejores galas acorde con el espíritu navideño usando decoraciones propias de la época como el collar de luces que llevó el Guasón, que tampoco se perdió el evento, ni tampoco Rudolph con su nariz roja, inseparable amigo de Papá Noel.



Muchas Mamá Noel lucieron en sus cabezas inmensos lazos de líneas blancas y rojas y pantalones leggins del mismo diseño o llevaron el tradicional vestido rojo, en el ambiente festivo que ya ha inundado la ciudad.



"Seguro que es divertido ir a patinar al Parque Central, pero por qué no ir de bar en bar en la ciudad mientras vistes como Santa, con un grupo de tus amigos, quienes también visten como Santa?" señala la invitación en la página de SantaCon, evento que se realiza en varios países.



"Puedes ir a patinar en cualquier momento. Este es un evento de un día que no te querrás perder", afirma la invitación al SantaCon, que nació en la ciudad de San Francisco en 1994 y que en Nueva York, con la celebración más numerosa, no ha escapado a críticas por la conducta de participantes tras embriagarse.



Los Papá Noel o "Santa Claus" que participan del evento van de bar en bar tomando alcohol, por lo que se prohibió su consumo en el metro, autobuses y otros medios de transporte, mientras que los organizadores exhortaron a los participantes a contar con un conductor designado, si usaban sus coches.



También les pidieron comportarse y no intervenir con los neoyorquinos y muy importante, que no olvidaran comer.



Alrededor de un centenar de bares y restaurantes recibirían este año a estos personajes, en algunos de ellos con música, desde los cuales se subieron fotos a la página web del evento en Twitter, mostrando a sonrientes Papá Noel.



"Santa ha recibido amor de su ciudad. No falten el respeto a nuestras calles o los niños. Compórtense y todos disfrutaremos un buen tiempo", indica uno de los mensajes.



SantaCon es un evento que se celebra en varias ciudades, y que nació en San Francisco (California) en 1994 y que en Nueva York no ha estado exento de críticas por el comportamiento de los participantes.



Pero, SantaCon no es sólo un día para divertirse: el dinero que se recauda al registrarse para participar se destina a varias organizaciones sin ánimo de lucro entre ellas "Neighbors Together" comprometida con poner fin al hambre y la pobreza en Ocean Hill, Brownsville y Bedford-Stuyvesant, en Brooklyn, tres de las áreas con los ingresos más bajos en la ciudad.



También apoyan a City Harvest, que provee alimentos a comunidades a través de toda la ciudad, entre otras ONGs.



En el vecino estado de Nueva Jersey también se prohibió el consumo de cualquier tipo de bebidas en los trenes durante esta celebración.