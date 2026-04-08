Cese al fuego entre EU e Irán

Teherán, Irán.- El presidente Donald Trump aseguró el martes que dará marcha atrás a sus amenazas de lanzar ataques devastadores contra Irán, dando un giro radical hacia una desescalada del conflicto cuando restaban menos de dos horas al plazo que fijó para que Teherán capitulara o "toda una civilización morirá".

Trump anunció que postergaría sus amenazas de atacar puentes, centrales eléctricas y otros objetivos civiles iraníes, siempre que Teherán acepte un alto el fuego de dos semanas y reabra el estrecho de Ormuz, la vía fluvial por la que en tiempos de paz se transporta una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán informó que ha aceptado un alto el fuego de dos semanas e iniciará negociaciones con Estados Unidos en Islamabad a partir del viernes.

El mandatario estadounidense publicó en redes sociales que, siempre que Irán acepte "la apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz", entonces "suspenderá los bombardeos y ataques sobre Irán por un periodo de dos semanas".

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Incluso después de darse a conocer la tregua, las alertas de misiles en Emiratos Árabes Unidos e Israel se activaron a primera hora del miércoles, dejando al descubierto el caos en torno a los movimientos diplomáticos.

A lo largo del conflicto, Trump ha dado marcha atrás a repetidos plazos poco antes de que expiren.

Al aplazar nuevamente la fecha límite el martes, Trump dijo que tomó la decisión "basándose en sus conversaciones" con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el general Asim Munir, jefe del ejército paquistaní. Horas antes, Sharif publicó en la red social X un llamado a Trump para que extendiera su plazo dos semanas para permitir que avance la diplomacia. En la misma publicación pidió a Irán la reapertura del estrecho por dos semanas.

El presidente dijo en su publicación que Irán ha presentado "una base viable sobre la cual negociar. Estados Unidos e Irán han llegado a un acuerdo sobre casi todos los diversos puntos de contención previos, pero un periodo de dos semanas permitirá que se finalice y consuma el acuerdo", destacó Trump.

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó la madrugada del miércoles el cese el fuego de dos semanas acordado entre Irán y Estados Unidos y anunció que el alto a las hostilidades entra en vigor de forma inmediata.

El mandatario paquistaní señaló que espera que las delegaciones de ambos países asistan a una ronda de negociaciones en Islamabad este viernes para negociar un "acuerdo definitivo".