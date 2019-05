Chelsea Manning se niega a cooperar

Washington.- La exanalista militar estadunidense Chelsea Manning, quien volvió a ser encarcelada el jueves pasado por negarse a declarar ante el equipo que investiga a WikiLeaks y su fundador, Julian Assange, sostuvo que no cooperará "con este ni con ningún otro gran jurado".

"Enfrentarme nuevamente a la cárcel... no cambia mi postura", dijo Manning a periodistas en Alexandria, Virginia, antes de que el juez de distrito Anthony Trenga de Estados Unidos la declarara en desacato esta semana, de acuerdo con un informe de la radio pública estadunidense NPR.

"No cooperaré con este ni con ningún otro gran jurado", insistió Manning, por lo que "no importa cuál sea el caso, simplemente no voy a cumplir o cooperar".

Chelsea Manning dijo que los fiscales la colocaron en una posición imposible, a pesar de que el Departamento de Justicia le otorgó inmunidad de autoincriminación.

De acuerdo con la abogada Moira Meltzer-Cohen, que representa a Manning, el juez impuso a la exanalista una multa de 500 dólares por cada día que esté bajo custodia después de 30 días, y mil por cada día en custodia después de 60 días.

"Es revelador que Estados Unidos siempre haya estado más preocupado por la divulgación de esos documentos (filtrados) que por su sustancia condenatoria", dijo la abogada a periodistas.

Meltzer-Cohen señaló que el gobierno del presidente Donald Trump está "obsesionado" con el legado de su antecesor Barack Obama, quien puso en libertad a Chelsea Manning en 2017, cuando cumplía siete de los 35 años de sentencia en su contra.

En 2013, Manning se declaró culpable de filtrar gran cantidad de informes militares y cables del Departamento de Estado a WikiLeaks, un acto por el que Washington exige la extradición de Assange, en un proceso por el que el gran jurado pretende volver a interrogar a la exanalista, a quien acusa de conspirar con el australiano.