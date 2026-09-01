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China busca a desaparecidos en riada

Por EFE

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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China busca a desaparecidos en riada
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      Moscú/Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, aseguró que las autoridades del gigante asiático hacen todo lo posible para encontrar a los desaparecidos en la riada que sacudió la pasada semana la zona fronteriza entre el distrito nepalí de Rasuwa y el condado chino de Gyirong.

      El Partido y el Gobierno "están haciendo todo lo posible para buscar a los desaparecidos procedentes de China y del extranjero", comentó Xi durante la reunión con el líder kirguís, Sadir Zhapárov, celebrada en Biskek, capital de esa república centroasiática.

      Además, añadió, Pekín también pone todo de su parte para "evacuar" a los afectados y "prevenir" nuevos desastres, al tiempo que proporciona asistencia de emergencia a Nepal. "China tiene la capacidad y la confianza de superar el desastre y reconstruir las áreas afectadas", señaló.

      China ha enviado 50 toneladas de suministros de emergencia y dos equipos de especialistas en rescate en túneles a Nepal para colaborar en las operaciones tras la devastadora riada de la semana pasada que afectó a ambos países, informó este lunes el Ministerio chino de Exteriores.

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      "El primer lote de 50 toneladas de suministros de socorro ya ha llegado a Katmandú", afirmó en rueda de prensa el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun.

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