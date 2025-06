China critica a Hegseth por promover confrontación en lugar de paz

BEIJING (AP) — China criticó el domingo al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, por calificar al país asiático como una amenaza, acusándolo de promover una mentalidad de Guerra Fría mientras las tensiones entre Washington y Beijing se intensifican aún más.

El ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que Hegseth había vilipendiado a Beijing con acusaciones difamatorias el día anterior en el Diálogo de Shangri-La, una conferencia global de seguridad. El comunicado también acusó a Estados Unidos de incitar al conflicto y la confrontación en la región.

"Hegseth ignoró deliberadamente el llamado a la paz y el desarrollo por parte de los países de la región, y en su lugar promovió la mentalidad de Guerra Fría para la confrontación de bloques", señaló, refiriéndose a la rivalidad posterior a la II Guerra Mundial entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética.

"Ningún país en el mundo merece ser llamado una potencia hegemónica aparte de los mismos Estados Unidos", afirmó, alegando que Washington también está socavando la paz y la estabilidad en el Asia-Pacífico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hegseth dijo el sábado en Singapur que Washington reforzará sus defensas en el extranjero para contrarrestar lo que el Pentágono considera amenazas en rápido desarrollo por parte de Beijing, particularmente en su postura agresiva hacia Taiwán.

El Ejército de China "está ensayando para lo real", dijo Hegseth. "No vamos a endulzarlo: la amenaza que China representa es real. Y podría ser inminente".

Una "provocación" de Hegseth

El comunicado chino enfatizó que la cuestión de Taiwán es por entero un asunto interno de China, diciendo que Estados Unidos "nunca debe jugar con fuego" con ella. También alegó que Washington había desplegado armamento ofensivo en el mar de China Meridional, estaba "avivando las llamas y creando tensiones en el Asia-Pacífico" y "convirtiendo la región en un polvorín".

El portavoz del Ministerio chino de Defensa Zhang Xiaogang calificó los comentarios de Hegseth como una provocación y dijo que distorsionaban las posiciones políticas de China.

Estados Unidos y China habían llegado a un acuerdo el mes pasado para reducir los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump del 145% al 30% durante 90 días, creando tiempo para que los negociadores de ambos lados lleguen a un acuerdo más sustantivo. China también redujo sus impuestos sobre los productos estadounidenses del 125% al 10%.

Pero no está claro si la tregua de la guerra comercial durará. En una publicación en redes sociales el viernes, Trump, dijo que ya no sería "amable" con China en lo que respecta al comercio y acusó a Beijing de romper un acuerdo no especificado con Estados Unidos.

Las tensiones se intensificaron nuevamente después de que Estados Unidos dijera el miércoles que comenzaría a revocar visas para estudiantes chinos que estudian allí.

La cuestión de Filipinas

En el foro de Singapur, el secretario de Defensa de Filipinas, Gilberto Teodoro, se burló el domingo de la idea de que Estados Unidos era el problema.

Filipinas ha registrado enfrentamientos cada vez más violentos con China por reclamos en competencia en el mar de China Meridional. Teodoro dijo que lo que el gobierno chino consideraba justo podría ser contrario a las normas aceptadas por el resto del mundo.

La embajada de China en Singapur, en publicaciones separadas en Facebook, describió los comentarios de Teodoro como "acusaciones infundadas" y argumentó que las islas del mar de China Meridional son territorios inherentes de China.

El "alborotador" no es China, dijo, y citó lo que dijo eran recientes intrusiones ilegales por parte de Filipinas en las aguas adyacentes a dos arrecifes.

"Alguna potencia externa" estaba representando la mayor amenaza para la paz con el despliegue de armas ofensivas y reclutando aliados para ejercicios militares frecuentes, dijo, sin nombrar a nadie.

"¿Qué país está coaccionando y acosando a otros, e instigando conflictos y confrontaciones en el mar de China Meridional? La respuesta es clara para todos", afirmó.

Y luego está Macron

Por separado, la embajada de China en Singapur criticó el sábado los intentos de vincular el tema de Taiwán con el de la guerra en Ucrania después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtiera sobre un peligroso doble rasero al centrarse en un posible conflicto con China a costa de abandonar Ucrania.

La embajada no mencionó a Macron en su publicación en Facebook, que incluía una foto que mostraba al presidente francés en el foro de Singapur.

"Si uno intenta denunciar 'dobles raseros' a través del lente de un doble rasero, el único resultado que podemos obtener sigue siendo un doble rasero", afirmó.

China, que suele enviar a su ministro de defensa al foro de Shangri-La, esta vez envió una delegación de menor nivel liderada por el mayor general Hu Gangfeng, vicepresidente de la Universidad Nacional de Defensa del Ejército Popular de Liberación.