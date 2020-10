China suma 51 días consecutivos sin contagios locales de COVID-19 y detecta 12 importados

China sumó este lunes 51 días consecutivos sin registrar nuevos contagios de COVID-19 a nivel local, aunque detectó 12 casos en viajeros procedentes del extranjero, según el parte oficial publicado hoy por la Comisión Nacional de Sanidad.



De estos casos "importados", cinco fueron detectados en Cantón (sureste); 3, en Sichuan (centro); 2, en Shanghái (este); uno, en Tianjin (norte), y otro, en Shaanxi (centro).



En cuanto a los infectados asintomáticos, China sumó 31 nuevos positivos en este último informe, todos ellos también procedentes de otros países, lo que eleva la cifra de personas contagiadas que no presentan síntomas y que se encuentran bajo observación médica a 375.



Durante la última jornada, hasta la medianoche hora local (16.00 GMT del lunes), se dieron de alta a siete pacientes.



Hasta ahora, el número total de infectados activos en la China continental asciende a 213 personas, de las que una permanece grave.



La Comisión Nacional de Sanidad no anunció nuevos fallecimientos por la COVID-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4.634, entre los 85.482 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia.



De ellos, 80.635 han superado la enfermedad.



Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 837.392 contactos cercanos con infectados, de los cuales 8.721 continúan en observación.



El organismo también informó hoy de la evolución de la pandemia en la región semiautónoma de Hong Kong, donde se sumaron once casos hasta los 5.124 y el número de fallecimientos se mantuvo en 105.



En la vecina Macao, todo sigue bajo control con 46 casos, ninguna infección nueva y cero decesos.