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China y Pakistán dan a conocer su plan de paz

Por EFE

Abril 01, 2026 03:00 a.m.
A
China y Pakistán dan a conocer su plan de paz

Pekín, China.- Los ministros de Exteriores de China, Wang Yi, y de Pakistán, Ishaq Dar, plantearon este martes en Pekín una iniciativa de cinco puntos para restablecer la paz y la estabilidad en el Golfo y Oriente Medio, que incluye un "alto el fuego inmediato" y el inicio de "negociaciones de paz lo antes posible"

La propuesta, publicada por la agencia oficial Xinhua tras la reunión mantenida entre ambos, hace hincapié en la necesidad de un cese de las hostilidades "de inmediato" y de "realizar todos los esfuerzos posibles para evitar la propagación del conflicto".

El segundo punto, referente a las negociaciones de paz, insta a "respetar la soberanía, la integridad territorial, la independencia nacional y la seguridad" tanto de Irán como de los Estados del Golfo, que han sido blanco de las represalias de Teherán por los ataques contra su territorio llevados a cabo por Israel y Estados Unidos.

En la tercera parte de la iniciativa, Islamabad y Pekín exhortan a "garantizar la seguridad de los objetivos no militares" y urgen a "detener de inmediato los ataques contra civiles".

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El cuarto apartado hace un llamamiento a "asegurar las vías marítimas", después de que el Estrecho de Ormuz haya quedado bloqueado ´de facto´ por Irán.

El último punto se refiere a "asegurar la primacía" de la Carta de las Naciones Unidas.

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