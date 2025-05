Choque entre seguidores de Evo Morales y policía en La Paz

LA PAZ, Bolivia (AP) — Seguidores del expresidente boliviano Evo Morales chocaron el miércoles con la policía cerca del Palacio de Gobierno, en La Paz, en el tercer día de protestas contra su inhabilitación como candidato en las elecciones presidenciales de agosto.

Los manifestantes lanzaron petardos y piedras al cerco creado por policía en los accesos a la sede gubernamental e intentaron ingresar. Los agentes policiales usaron gases lacrimógenos para dispersarlos.

Morales (2006-2019) quedó fuera de los próximos comicios —pese a que llevaba meses en pugna con el presidente Luis Arce para ser el candidato del oficialismo— por un fallo constitucional que ratificó que no puede ir a una nueva reelección. Aún así, insistió en postularse por diferentes vías, incluida la de buscar otras siglas políticas.

Sin embargo, no logró registrar su candidatura en el Tribunal Supremo Electoral porque el pequeño partido político con el que lo intentó tenía cancelada su participación por no cumplir con el mínimo de votación requerido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El propio tribunal electoral señaló que el plazo de inscripción de candidaturas cerró el 19 de mayo y que es irrevisable. Evo Morales anunció entonces que va a continuar con sus protestas a pesar de que no tiene opciones para lograr ser habilitado como candidato.

El gobierno de Arce ha acusado a Morales de buscar una convulsión. "Hay gente que quiere generar un caos perfectamente organizado, que quiere poner en riesgo las elecciones", dijo recientemente.

El expresidente de 65 años ha promovido las protestas desde su feudo político, la región cocalera del Chapare, al centro de Bolivia, de donde no sale desde octubre, eludiendo una orden detención que tiene vigente por negarse a declarar sobre un caso de presunto abuso de una menor cuando era mandatario.

Efraín Seña, que se identificó como partidario de Morales, aseguró a The Associated Press que sin el expresidente en la boleta electoral no hay democracia. "La democracia esta pisoteada... Por eso estamos aquí todos mis compañeros en busca del movimiento popular que este reconocido".

Morales culpa a su heredero y sucesor, el presidente Luis Arce, de un complot judicial para sacarlo de la carrera electoral tras fuertes pugnas de liderazgo dentro del partido de gobierno. El exgobernante se quedó sin la dirección y alejado del Movimiento Al Socialismo, el partido gobernante que postuló a su exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, para las elecciones de agosto.

Las disputas han puesto en riesgo la hegemonía de 18 años del partido gobernante. Arce renunció a la relección tras una fuerte caída en su popularidad en medio de la crisis económica que golpea al país, la peor en 40 años, y se registró como candidato a senador.