Ciclón bomba paraliza NY

Nueva York.- Una enorme tormenta de nieve azotó el lunes el noreste de Estados Unidos desde Maryland hasta Maine, obligando a millones de personas a quedarse en casa en medio de fuertes vientos y alertas de ventisca, al tiempo que los servicios de transporte quedaron suspendidos y las escuelas cancelaron sus clases presenciales.

Se trata de la tormenta más intensa en una década, según los meteorólogos. Trajo consigo más de 60 centímetros (2 pies) de nieve a partes del noreste metropolitano, pulverizando registros de acumulación en algunos lugares al grado que la circulación quedó paralizada y Naciones Unidas se vio obligada a aplazar una reunión del Consejo de Seguridad. Las autoridades declararon emergencias y el cierre de escuelas —incluso en la ciudad de Nueva York— y la población tuvo que hacer frente a interrupciones en el servicio eléctrico.

Incluso mientras la nevada se desplazaba hacia el norte, disminuyendo en otras áreas, el Servicio Meteorológico Nacional señaló que da seguimiento a otra tormenta que podría traer más nieve a la región hacia finales de esta semana.

El servicio meteorológico se refirió a la tormenta como un "clásico ciclo extratropical frente a la costa noreste". Un ciclón extratropical, o ciclón bomba, ocurre cuando la presión de una tormenta cae en al menos 24 milibares en 24 horas, y se presenta principalmente en otoño e invierno cuando el gélido aire ártico puede llegar al sur y chocar con temperaturas más cálidas.

En la ciudad de Nueva York, varias líneas de metro reportaron retrasos significativos, mientras que el servicio del Long Island Rail Road quedó totalmente suspendido hasta nuevo aviso. Algunos trenes de cercanías entre la ciudad de Nueva York y sus suburbios se retrasaron hasta una hora. New Jersey Transit suspendió los servicios de autobús y tren "hasta nuevo aviso".

Se emitieron declaraciones de emergencia en Nueva York, Filadelfia y otras ciudades, así como en varios estados.

Más de 5,600 vuelos hacia y desde Estados Unidos fueron cancelados el lunes, y otros 2,000 vuelos programados para el martes permanecerán en tierra, según el sitio web de rastreo FlightAware. La mayoría de las cancelaciones tuvieron lugar en Nueva York, Nueva Jersey y Boston. Casi 2.500 vuelos sufrieron demoras.