Cisjordania y Gaza realizan elecciones

Deir Al-Balah, Gaza.- Los palestinos hicieron fila en el exterior de centros de votación habilitados en tiendas de campaña y edificios donados para participar en las primeras elecciones que se celebran en parte de la Franja de Gaza en más de dos décadas.

Más de 70.000 personas estaban llamadas a elegir al gobierno municipal en Deir al-Balah, una ciudad en el centro del sitiado enclave palestino que ha sufrido daños por ataques aéreos pero se libra de una invasión terrestre israelí. La votación solo en esta ciudad es en gran medida "un proyecto piloto" simbólico, según las autoridades electorales, parte de un esfuerzo para vincular políticamente a Gaza y Cisjordania, ocupada por Israel. Los palestinos consideran que ambos territorios son fundamentales para cualquier vía hacia un futuro Estado.

"Vine a votar porque tengo derecho a elegir a miembros del consejo municipal para que puedan brindarnos servicios", declaró Ashraf Abu Dan en el exterior de su centro de votación.

Tanto allí como en Cisjordania, la votación determinará la composición de los consejos locales encargados de supervisar el agua, las carreteras y la electricidad.

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Aunque no ha efectuado elecciones presidenciales o legislativas desde 2006, la Autoridad Palestina ha impulsado las contiendas locales.