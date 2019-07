Citan a declarar en Congreso de EEUU a yerno de Trump con relación a la "trama rusa"

Entre ellas se encuentran el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner y el ex fiscal general Jeff Sessions, dos personas que estuvieron en el círculo cercano del mandatario durante los dos años de investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre los posibles lazos de la campaña del gobernante republicano con el Kremlin.



La votación (21-12), en la que demócratas y republicanos votaron en sentido contrario, también sirve al comité para reclamar a la Administración de Trump documentos sobre su política migratoria conocida como de "tolerancia cero" en la frontera, que separó el año pasado a miles de niños migrantes de sus padres en el linde sur del país.



Sin embargo, los demócratas insistieron hoy en que es importante que Kushner y Sessions, entre otros, declaren ante el comité como parte de una investigación en curso sobre si Trump obstruyó a la Justicia estadounidense o abusó del poder de su cargo.



"No descansaremos hasta que obtengamos su testimonio y documentos para que este comité y el Congreso puedan hacer el trabajo que la Constitución y el pueblo estadounidense esperan de nosotros", apuntó el presidente del Comité Judicial, el liberal Jerrold Nadler, en la audiencia del jueves.



Pese a que las citaciones del Congreso normalmente se han acatado sin ningún tipo de traba por parte de los funcionarios del Gobierno, últimamente la Casa Blanca ha recomendado a algunos de sus miembros que se abstengan de acudir a las audiencias, por lo que Kushner y Sessions podrían no presentarse finalmente ante ese comité.



Quién sí va a declarar el próximo 17 de julio en los comités Judicial y de Inteligencia de la Cámara de Representantes será el fiscal especial Mueller, encargado de las pesquisas sobre los posibles lazos entre la campaña de Trump y Rusia durante las elecciones de 2016.



En su informe, Mueller dijo no haber hallado pruebas de nexos entre el entorno de Trump y el Kremlin, y también que no había alcanzado una conclusión sobre una posible obstrucción a la Justicia por parte del mandatario en el curso de la investigación.



En mayo, ante los requerimientos de los demócratas para que acudiera al Congreso, Mueller dijo que había tomado la decisión de no testificar "voluntariamente" en el Legislativo.



Tanto Trump como el fiscal general de EE.UU., William Barr, se habían opuesto a que Mueller testificase.