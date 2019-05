Ciudad rusa renuncia a construir catedral en un parque tras protestas ciudadanas

MOSCÚ (EFE).- Las autoridades de Yekaterimburgo, la capital de los Urales, anunciaron hoy que renuncian a construir una catedral ortodoxa en un céntrico parque de la ciudad tras las multitudinarias protestas ciudadanas en contra del proyecto.



"Ya hemos superado el conflicto, está finiquitado. Debemos encontrar todos juntos un nuevo lugar para el templo", escribió en su cuenta en Instagram Yevgueni Kuivashev, el gobernador de la región rusa de Sverdlovsk.



El gobernador hizo esta afirmación después de que una encuesta del Centro de Estudios de la Opinión Pública informara hoy de que un 74 % de los habitantes de la capital regional discrepa del lugar elegido para construir la catedral de Santa Catalina.



Kuivashev considera que esos resultados son motivo suficiente para excluir definitivamente el popular parque como lugar para erigir el templo.



"Me dirijo al alcalde de Yekaterimburgo, Alexandr Visokinskov, con la petición de que no incluya ese lugar en la lista que se presentará durante la consulta", agregó el gobernador.



Las autoridades municipales decidieron la pasada semana celebrar una consulta popular para poner fin al conflicto después de que ésta fuera propuesta por el propio presidente, Vladimir Putin, un creyente confeso.



"Hay un método simple, celebrar una consulta. Y la minoría debe subordinarse a la mayoría. En eso consiste la democracia. Pero, al mismo tiempo, hay que tener en cuenta la opinión y los intereses de la minoría", dijo.



El presidente, que desde su llegada al poder ha devuelto a la Iglesia infinidad de propiedades expropiadas por las autoridades soviéticas, destacó que, "por regla general, la gente pide que se construyan iglesias, pero aquí algunos se oponen".



Putin y las autoridades insinuaron que las protestas contra la construcción de la iglesia habían sido organizadas por la oposición extraparlamentaria dirigida por Alexéi Navalni, enemigo acérrimo del Kremlin, pero la encuesta de hoy les ha quitado la razón.



"Es la última isla verde en el centro de Yekaterimburgo. Es un regalo que nos hizo (el presidente) Borís Yeltsin y nadie nos lo va a quitar. Yekaterimburgo es una ciudad liberal y no nos gusta que nos impongan nada", declaró a Efe Polina Greizman, una de los líderes de las protestas.



Las multitudinarias protestas en Yekaterimburgo, ciudad de más de un millón de habitantes conocida por su irreductible oposición, se saldaron la pasada semana con la detención de más de un centenar de personas.



Las autoridades tenían previsto inaugurar el templo para el 300 aniversario de la fundación de Yekaterimburgo en 2023, aunque la iglesia original, la catedral de Santa Catalina, que fue destruida por el régimen soviético en 1930, no se encontraba en dicho parque, sino en la otra orilla del río.



El proyecto, valorado en 3,500 millones de rublos (unos 50 millones de euros), es financiado, según la prensa, por dos multimillonarios locales.