Clinton y Albright, héroes en el 20º aniversario del fin de guerra en Kosovo

Al grito de "USA, USA, USA" y "Clinton, Clinton" una masa humana homenajeó en el centro de Pristina a los dos políticos demócratas, considerados los artífices de los bombardeos de la OTAN de la entonces Yugoslavia para frenar la limpieza étnica de albanokosovares y que allanaron el camino hacia la creación de ese Estado, el más joven de Europa.



En un discurso pronunciado en la céntrica plaza Skenderbeu, a pocos metros del Parlamento kosovar, Clinton destacó que "hace 20 años el pueblo de Kosovo se ganó la paz, mientras que la OTAN ganó el conflicto".



Estados Unidos "estuvo junto a Kosovo en contra de la limpieza étnica y a favor de la libertad", agregó el expresidente.



En ese sentido, agregó, la intervención de la OTAN "es un ejemplo de cuál es el propósito verdadero de la política y si está justificado usar la fuerza a favor de los inocentes".



Recordó que en los años 90 había una serie de conflictos que debían ser resueltos tras el derrumbe del comunismo en Europa, "pero al final todo se centró en si íbamos a permitir que Kosovo sufriera una nueva ronda de limpieza étnica".



"Para EEUU y el mundo, Kosovo representaba algo más importante que nosotros mismos", concluyó Clinton en medio de ovaciones.



El presidente de Kosovo, el exlíder guerrillero Hashim Thaci, destacó en el mismo acto que su país "quiere vivir como estado en paz y buena vecindad con todo el mundo, para asegurar el bienestar de todos sus ciudadanos", incluyendo explícitamente las minorías del país, en particular la serbia.



Eso sí, destacó que su país no podrá entenderse como completo "sin izar la bandera en la sede de la ONU" y "sin asegurar el reconocimiento de cinco países de la Unión Europea", en referencia de España, Grecia, Rumanía, Eslovaquia y Chipre.



Por otra parte, reiteró la disponibilidad de su país de "negociar con Serbia un acuerdo general, con el fin de normalizar las relaciones entre los dos países".



Albright, por su parte, se dirigió a la muchedumbre destacando que la OTAN y sus aliados "hicieron lo correcto" en 1999.



"Ganamos porque nuestra alianza fue fuerte y actuó unificada. Además nuestra causa era justa. La campaña estaba fundada en el cimiento de la justifica", manifestó la exseceretaria de Estado, que en la actualidad tiene 82 años.



"¿La alianza más fuerte del mundo iba a quedarse mirando cómo un grupo étnico iba a ser expulsado de sus hogares en las cercanías de la OTAN? La respuesta tenía que ser no", exclamó Albright.



"Mostramos al mundo lo que es posible cuando la diplomacia y la fuerza (militar) trabajan juntas a favor de los valores", concluyó Albright, en cuyo honor se inauguró poco después, y nuevamente ante miles de entusiasmadas personas, un busto situado enfrente de la Escuela Americana de Kosovo.



Entre los invitados hoy estaba también el ex general estadounidense Wesley Clark, comandante de las tropas de 19 países que bombardearon posiciones militares y civiles serbias en 1999.



Los dignatarios caminaron juntos la llamada "marcha por la libertad" -de unos 1.500 metros- desde la plaza Skenderbeu hasta el busto de Albright, acompañados a pleno sol por miles de curiosos que no paraban de gritar "USA, USA, USA".



"Es un día histórico para nosotros en Kosovo, tener a Clinton y Albright aquí, 20 años después, es lo máximo", explicaba a Efe Artan, un kosovar de 30 años, con una pequeña hija en brazos.



"Espero que tengamos ahora otros diez años más sin guerras y que podamos empezar a ser ciudadanos normales", agregó el joven padre.



Tras 78 días de bombardeos entre marzo y junio de 1999, unos 50.000 soldados de la OTAN entraron en Kosovo mientras que el ejército y la policía serbia abandonaban su, entonces, provincia.



Casi nuevo años más tarde, en febrero de 2008, Kosovo declaró su independencia, con el apoyo de Estados Unidos y la mayor parte de las potencias occidentales.



Hasta hoy el país no cuenta, sin embargo, con el reconocimiento de Serbia, China y Rusia, lo que impide su entrada en la ONU y otros importantes organismos internacionales.



Kosovo, una exprovincia serbia, estuvo durante años en conflicto con Belgrado, lo que acabó en enfrentamientos entre el ejército yugoslavo y la guerrilla albano-kosovar del UCK, antes de que la OTAN decidiera intervenir para evitar una escalada mayor.