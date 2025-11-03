logo pulso
Colaboración internacional frustra tráfico de drogas en Portugal

Operación conjunta internacional evita llegada de cocaína a Europa

Por El Universal

Noviembre 03, 2025 05:40 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- La Policía Judicial (PJ) y la Armada de Portugal, con la colaboración del Reino Unido y Estados Unidos, interceptaron en los últimos días en el océano Atlántico un narcosubmarino que transportaba más de 1.7 toneladas de cocaína con destino a la península ibérica, informó este lunes la PJ en un comunicado.

En el semisumergible iban cuatro tripulantes junto con la droga, cuyo destino final eran varios países del continente europeo, detallaron las autoridades portuguesas, que no precisaron de dónde procedía la embarcación.

En la operación, bautizada como "El Dorado", también participó la Fuerza Aérea portuguesa, así como por parte británica la National Crime Agency (NCA) y por parte de Estados Unidos, la agencia antidroga DEA y la Joint Interagency Task Force South (JIATF South).

Las diligencias fueron posibles gracias a la información proporcionada por el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N), con sede en Lisboa y que está integrado por ocho Estados miembros de la UE -Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, España, Países Bajos y Portugal- para cooperar en la lucha antidroga por mar y aire.

SLP

El Universal

