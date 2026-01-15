Colapsa grúa sobre tren en Tailandia

BANGKOK.- Una grúa de construcción cayó el miércoles sobre un tren de pasajeros en movimiento en el noreste de Tailandia, provocando un descarrilamiento que mató al menos a 32 personas y dejó decenas de heridos.

El accidente ocurrió en Nakhon Ratchasima, a unos 200 kilómetros (135 millas) al noreste de Bangkok, en una sección de un proyecto ferroviario de alta velocidad construido para conectar China con la gran parte del sudeste asiático.

El Departamento de Salud Pública de la provincia informó de 32 fallecidos y 64 heridos, incluidos siete con lesiones graves. Todavía había tres pasajeros desaparecidos entre los 171 que se cree iban a bordo del tren, según un comunicado emitido al caer la noche.

Las autoridades dijeron que la grúa se estaba utilizando para construir un tramo elevado del ferrocarril cuando cayó mientras el tren viajaba desde la capital, Bangkok, hacia la provincia de Ubon Ratchathani. El Departamento de Transporte Ferroviario de Tailandia indicó que la grúa era lo que se llama una grúa de lanzamiento, una estructura autoportante con patas verticales que generalmente se desplaza sobre rieles o ruedas para moverse junto con el proyecto de construcción que abarca. Estas grúas se utilizan a menudo para ayudar a construir carreteras elevadas.

Fotos publicadas en los medios tailandeses muestran columnas de humo blanco y luego oscuro sobre la escena, y equipo de construcción colgando de las vigas colocadas sobre dos pilares de soporte de concreto.

Rescatistas sacan a sobrevivientes de vagones volcados y destrozados

Un video de la emisora pública ThaiPBS mostraba rescatistas parados sobre los vagones de tren volcados, algunos de ellos con agujeros abiertos en sus lados. Esparcidas a lo largo de la vía se veían lo que parecían secciones de la grúa.

Samai Teechantuek, de 62 años, cuya casa está a unos 100 metros del lugar del accidente, contó a The Associated Press el horror de presenciar el accidente y escuchar "los ruidos chirriantes, y luego bam, bam, bam, todo el camino hasta allí".

"Cuando el polvo se asentó, vi la parte superior del vagón del tren. Escuché a la gente gritar ´¡salven a los niños primero!´", dijo. "Un conductor sacó a la gente. Vi que sacaban a muchas personas. La gente de la tienda de allí también salió corriendo para ayudar".

"Mis piernas temblaban. Estaba allí de pie temblando. No me atreví a acercarme más", relató.

El Ministro de Transporte, Piphat Ratchakitprakan, afirmó que había ordenado una investigación sobre el accidente.

En agosto de 2024, un túnel ferroviario en la ruta planificada, también en Nakhon Ratchasima, colapsó, matando a tres trabajadores. Se cree que las fuertes lluvias de los días anteriores fueron un factor en el colapso.