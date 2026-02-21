Colapsa sistema de salud cubano

La Habana, Cuba.- Desde la falta de combustible para las ambulancias, pasando por la suspensión de vuelos que traen insumos médicos vitales, hasta los apagones en los hospitales. Un radical cerco energético de Estados Unidos a Cuba está tensionando al máximo el sistema de salud cubano, reconocieron el viernes las autoridades.

"No se puede dañar la economía de un Estado sin impactar en los habitantes", dijo en una entrevista con The Associated Press el ministro de Salud de Cuba, José Ángel Portal Miranda. "Estamos ante un cerco energético con implicaciones directas en la vida de los cubanos, en la vida de la familia cubana".

La crisis ya había arrancado con el ataque de Trump a Venezuela el 3 de enero y la captura del entonces presidente Nicolás Maduro —un proveedor de crudo clave para la nación caribeña— así como una paralización económica que se arrastra desde hace cinco años.

Expertos y hasta líderes de otros países advirtieron que la isla podría estar al borde de una crisis humanitaria.

"No es retórica afirmar que esta situación puede poner la vida en riesgo", apuntó el ministro Portal. "La presión que enfrentamos a partir del déficit de energía trasciende lo económico y entra en un terreno de la seguridad humana básica".

ortal indicó que en Cuba hay cinco millones de personas que tienen algún tipo de padecimiento crónico y que verán afectadas sus entregas de medicamentos o tratamientos. Suman 16,000 personas con cáncer que necesitan radioterapia y otros 12,400 pacientes con quimioterapia. Padecimientos renales y hasta urgencias estuvieron en la lista de afectaciones.