Colectivo halla campo de exterminio en Reynosa, Tamaulipas

REYNOSA, Tamps., octubre 14 (EL UNIVERSAL).- Un nuevo campo de exterminio fue localizado por el colectivo Amor por los Desaparecidos en la colonia Los Almendros en Reynosa, Tamaulipas.

Integrantes del colectivo, en conjunto con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, dieron a conocer que detectaron tambos con osamentas cerca de la carretera interamericana.

En el terreno, encontraron restos óseos esparcidos por lo que las autoridades aseguraron la zona.

Se detectaron también prendas que pudieran ser determinantes para que se pueda lograr la identificación de las osamentas.

Edith González, coordinadora del colectivo hizo un llamado para que las personas que cuenten con algún familiar desaparecido, acudan al Ministerio Público para que se realicen las pruebas genéticas conducentes y lograr una identificación verídica de los restos encontrados.

Este proceso, explicó, es fundamental para identificar a las víctimas y ofrecer respuestas a las familias que han esperado durante años.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas trabajan con personal especializado a fin de trasladar los restos al Servicio Médico Forense en Reynosa para iniciar los estudios e investigaciones correspondientes.

El colectivo Amor por los Desaparecidos ha logrado detectar varias zonas de exterminio en Reynosa y actualmente, se coordinan con autoridades estatales y federales para realizar estos trabajos.