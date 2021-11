Colombia aplaza decisión de despenalización del aborto

Bogotá, Col.- La Corte Constitucional colombiana no falló el jueves sobre las demandas que piden la despenalización total del aborto, un delito penado con entre uno y cuatro años de cárcel.

Los nueve magistrados que componen el tribunal no lograron decidir sobre un impedimento que presentó Alejandro Linares, uno de los togados, por referirse recientemente al tema del aborto en los medios de comunicación. Por tanto, el impedimento será decidido por un conjuez, lo que dilatará la decisión que requiere al menos cinco votos en un mismo sentido.

Néstor Osuna, doctor en Derecho Constitucional, explicó a The Associated Press que el conjuez del caso deberá elegirse por sorteo entre un grupo de 27 conjueces definidos previamente por la corte. "El conjuez deberá conocer el expediente para enterarse del porqué del impedimento y una vez se haya resuelto el empate si Linares queda impedido se deberá tomar la decisión entre ocho magistrados; y en caso de que no se logre una mayoría de cinco votos habría que volver a sortear un conjuez ya para definir el fondo del asunto. El panorama sí es de un alargue", indicó Osuna.

Organizaciones defensoras de los derechos de la mujer se manifestaron el jueves pacíficamente en los alrededores del tribunal con carteles en los que exigían "¡Aborto libre ya!", mientras activistas contra la interrupción del embarazo alzaban pancartas que decían "La vida está dentro de ti".