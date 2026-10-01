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Colombia expulsará a ruso señalado por espionaje

Por AP

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
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Colombia expulsará a ruso señalado por espionaje
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      BOGOTÁ.- El presidente colombiano Abelardo de la Espriella informó sobre la captura y próxima expulsión del país de un ciudadano ruso señalado por las autoridades de presuntas actividades de espionaje, contactos con un grupo armado ilegal y financiación de actos de vandalismo.

      "Se le aplicará la medida administrativa de expulsión del país por atentar contra la seguridad nacional", aseguró el conservador De la Espriella en la red social X. "Nuestra patria no puede ser escenario de injerencias extranjeras ni de actividades que amenacen su seguridad", agregó.

      Migración Colombia no se pronunció de inmediato y dijo a The Associated Press que informará sobre el caso próximamente.

      El mandatario aseguró que informes de inteligencia relacionaron a Sergei Vagin, de 40 años, con presuntas actividades de espionaje, contactos con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional y "actos vandálicos" durante las manifestaciones contra el gobierno en 2021.

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