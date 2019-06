Columnista acusa a D. Trump de abuso sexual

Washington.- La columnista E. Jean Carroll alega que Donald Trump la agredió sexualmente en un vestidor de una tienda en Manhattan a mediados de la década de 1990, según una versión en primera persona publicada el viernes en la revista New York. El mandatario rechazó las acusaciones y declaró: "Nunca he visto a esta persona en mi vida". La columnista de la revista Elle, ahora de 75 años, escribió la acusación contra Trump en su libro de próxima publicación acerca de los "hombres horribles" que dice ha encontrado a lo largo de su vida.

Carroll, radicada en Nueva York, indicó que, luego de lo que comenzó como un encuentro amistoso con Trump en la tienda de departamentos Bergdorf Goodman en 1995 ó 1996, la empujó contra el muro de un vestidor, se bajó la cremallera de sus pantalones y la penetró. Carroll dice que en un "forcejeo colosal" se lo quitó de encima y salió corriendo de la tienda.

Trump dice que no hay pruebas. "¿Ninguna fotografía? ¿Nada de vigilancia? ¿Ningún video? ¿Ningún vendedor que anduviera por allí? Me gustaría agradecerle a Bergdorf Goodman por confirmar que no tienen video de ningún incidente.