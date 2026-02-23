Comentario se sacó de contexto: EU

Tel Aviv, Israel.- Continuaba el revuelo el domingo después de que el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, afirmó que Israel tiene derecho a gran parte del Oriente Medio, mientras más países árabes y musulmanes objetaron y Estados Unidos sostuvieron que sus comentarios fueron sacados de contexto.

Huckabee hizo las declaraciones en una entrevista con el comentarista conservador Tucker Carlson que se transmitió el viernes. Carlson dijo que, según la Biblia, los descendientes de Abraham recibirían tierras que hoy incluirían gran parte de Oriente Medio, incluidas partes de la actual Jordania, Siria, Irak y Líbano. Citó el capítulo 15 del Génesis y le preguntó a Huckabee si Israel tenía derecho a esas tierras. Huckabee respondió: "Estaría bien si se lo quedaran todo".

Un portavoz de la embajada de Estados Unidos indicó el domingo que los comentarios de Huckabee fueron sacados de contexto.

Huckabee añadió: "No están pidiendo volver y tomar todo eso, pero sí están pidiendo al menos quedarse con la tierra que ahora ocupan, en la que ahora viven, que ahora poseen legítimamente, y que es un refugio seguro para ellos". Agrega que Israel no está tratando de apoderarse de Jordania, Líbano, Siria o Irak, sino que intenta proteger a su gente.

