Comentarios desafortunados que ha dicho el duque de Edimburgo

A sus 99 años el duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra desde hace 73 años, es el consorte más longevo en la historia de Inglaterra y también uno de los más polémicos.

La figura del príncipe Felipe, siempre ha estado un poco relegada ante la de la reina, pero recientemente ha adquirido notoriedad gracias a la serie "The Crown", la cual -ficción o no- nos ha permitido una mirada más profunda sobre la peculiar personalidad del duque y sobre la dinámica de su relación con la reina y con sus hijos.

Dicho lo cual, la serie no hace mucho énfasis sobre una de las características más públicamente conocidas de Felipe: su proclividad a decir lo que no debería en las más variadas circunstancias. Su arrogancia y su carácter gruñón y excesivamente franco lo han metido en problemas más de una vez; sin embargo, él está perfectamente consciente de este hecho y no le preocupa mucho. Ya en 1956, dijo en un discurso "Acostumbro empezar con un comentario agradable, así, si digo algo que no debería después, me perdonarán".

Aquí, algunas de las meteduras de pata más célebres de Philippos Andreou de Schleswig-Holstein-Sonderberg-Glücksburg, príncipe de Grecia y Dinamarca, por nacimiento, y después, Felipe de Edimburgo, conde de Merioneth y barón de Greenwich, también conocido como Philip Mountbatten , esposo de Isabel II de Inglaterra, nacido el 10 de junio de 1921, en Corfú, Grecia.

Hablando de ricos, famosos y políticos

* Cuando le dijeron que Madonna interpretaría el tema de la película de James Bond "Die another day", preguntó "¿Necesitaremos tapones para los oídos?".

* "¿Con qué haces gárgaras? ¿Con piedras?" preguntó al cantante Tom Jones, después de su actuación en el Royal Variety de 1969. Por si su punto no había quedado claro, después añadió: "Me cuesta mucho trabajo pensar cómo puede alguien convertirse en un cantante famoso con las que considero son las canciones más espantosas".

* " Ah, ¿ese espeluznante auto es tuyo? Lo vemos con frecuencia cuando pasamos con el auto hacia Windsor", le dijo a su vecino Elton John, cuando escuchó que había vendido su Aston Martin temático de su equipo de soccer, el Watford, en 2001. Otra con Elton, quien no debe quererlo mucho ¡y en el mismo año! Después de su actuación el 73 Royal Variety, Felipe dijo: "¡Me gustaría que hubiera apagado su micrófono!".

* En 2003, le dijo al presidente de Nigeria, quién estaba vestido con sus ropas tradicionales "¡Parece que estás listo para ir a la cama!".

Sobre las diferencias culturales

* En una visita a Australia, en 2002, preguntó, para su sorpresa, a unos aborígenes australianos "¿Aún se tiran lanzas unos a otros?".

* "Si te quedas mucho más tiempo aquí, regresarás a casa con los ojos rasgados", le dijo al estudiante inglés Simon Kerby, en una visita a China, en 1986.

* "Sí, me encantaría ir a Rusia, aunque los bastardos asesinaron a la mitad de mi familia" dijo en 1967, cuando le preguntaron si le gustaría visitar ese país.

* "No venimos aquí por nuestra salud. Podemos pensar en mejores formas de divertirnos", dijo en una visita a Canadá, en 1976.

* "¿Que no la mayoría de ustedes descienden de piratas?" le preguntó a un rico hombre de negocios de las Islas Caimán, en 1994.

Sobre las discapacidades

* "No es extraño que estén sordos, ¡si están parados ahí!" dijo a un grupo de estudiantes sordomudos que estaban junto a una banda caribeña de tambores, en 2002.

* En 2002, quiso hacer una "broma" a Susan Edwards, quien estaba en una silla de ruedas, acompañada de su perro guía: "¿Sabías que ya hay perros que comen para los anoréxicos?" le dijo.

* "¿A cuántas personas has atropellado hoy con esa cosa?" preguntó en 2012 a David Miller, miembro del consejo de Valentine Mansion, en Redbridge, quien estaba en una silla de ruedas motorizada.

Sobre las mujeres (¡Oh, Dios!)

* ¿Eres mujer, verdad?" le preguntó a una chica que le ofreció un pequeño regalo en Kenya, en 1984.

* En el año 2000, dijo: "La gente cree que hay un sistema muy clasista aquí, pero algunos duques se han casado con coristas. Es más ¡algunos se han casado con americanas!".

* "No creo que una prostituta sea más moral que una esposa, pero ambas hacen lo mismo", dijo -dejando a su audiencia muy confundida- cuando hablaba de deportes sangrientos en 1988.

* "Las mujeres inglesas no saben cocinar", aseguró en Escocia, en 1966.

* "¿No estás usando calzones de mink ¿verdad?" le preguntó a la escritora de moda Sarah French, en una reunión del World Wildlife Fund, en 1993.

* Cuando una cadete de la marina le comentó que además trabajaba de noche en un club, le preguntó: "¿En un club de strip?"

Sobre los medios

* "Ustedes tienen mosquitos, yo a la prensa", dijo a la directora de un hospital en el Caribe, en 1966.

* "¿Qué haces aquí?" le preguntó a Simon Kelner, editor del diario "The Independent", en una recepción en el Castillo de Windsor, en 2002. "Fui invitado, señor" le respondió el periodista, "bueno, pero no era necesario que vinieras", le contestó a su vez el duque.

* En 2004, el conductor de noticieros Michael Buerk, de la BBC, dijo al duque de Edimburgo que algo sabía sobre los Gold Awards a la Ingeniería que el príncipe otorga. "Bueno, es más de lo que sabes sobre cualquier otra cosa", le dijo el duque.

Sobre la familia real

* En 1997 le pidieron su consejo para tener un matrimonio exitoso, a lo que respondió: "La tolerancia es un factor esencial. Puedes creerme cuando te digo que la reina la posee en abundancia".

* "Si no se pe***rrea ni come paja, no le interesa", dijo hablando del amor de su hija, la princesa Ana, por los caballos.

* "Parece la recámara de una prostituta" dijo, cuando vio los planes para la decoración de la casa en Sunninghill Park, de los duques de York, Sarah y Andrés.

* "¿Dónde conseguiste ese sombrero?" le dijo a la reina Isabel, después de su coronación.

Sobre sí mismo:

* En 1992 le preguntaron sobre su rol, a lo que respondió: "Francamente, hubiera preferido quedarme en la Marina".

* "Nunca me he mostrado reacio a hablar sobre cosas de las que no sé absolutamente nada", dijo a un grupo de industriales en 1961.

* "Algunas partes empiezan a caerse", dijo, cuando se acercaba su cumpleaños 90, en 2011.

* "Siento que lo he hecho bien cuando no aparezco en los medios. Así que me he retirado -muy conscientemente- para no resultar una vergüenza", dijo en 2006.

Las joyas de la corona

Ha habido algunas ocasiones en las que el duque se ha superado a sí mismo, como por ejemplo...

* Durante la recesión de 1981, dijo: "Hace unos años todos se quejaban de que querían más tiempo libre porque trabajaban demasiado, y ahora que tienen más tiempo libre ¡se quejan de que están desempleados!".

* Al aceptar un premio a la Conservación en 1991, en Tailandia, el príncipe dijo: "Su país es uno de los más notorios centros de comercialización de especies en extinción en el mundo".

* "Si tiene cuatro patas y no es una silla, si tiene alas y vuela pero no es un aeroplano y si nada, pero no es un submarino, los cantoneses se lo comerán", dijo en otra reunión con el World Wildlife Fund, en 1986.

* Cuando le acercaron un koala para que lo acariciara en Australia en 1992, dijo: "No, podría contraer alguna enfermedad horrorosa".

* Cuando le preguntaron qué le había parecido Beijing después de su visita, respondió: "¡Espeluznante!".

* Y por último, pero no por ello menos destacable, cuando la reina se detuvo unos minutos a conversar con sus anfitriones en una visita de Estado, en Belice, en 1994, le gritó: "¡Yak, yak, yak. Anda, muévete!".