Comercio mundial de energía, en grave crisis

Bangkok, Tailandia.- El comercio mundial de energía está sumido en el caos, ya que la guerra en torno al golfo Pérsico estrangula los envíos de petróleo y gas natural, lo que hace que los precios se disparen.

Asia es la región más expuesta, ya que depende en gran medida del combustible importado, gran parte del cual se transporta a través del estrecho de Ormuz, el angosto paso que canaliza una quinta parte del comercio mundial de petróleo crudo y gas natural licuado, o GNL.

Unos 13 millones de barriles de petróleo al día transitaron por ese corredor en 2025, según la consultora energética Kpler. Eso equivale a cerca de un tercio de todo el crudo transportado por el mar, el petróleo sin refinar que se procesa para convertirlo en combustibles como la gasolina y el diésel.

Aproximadamente una quinta parte del GNL mundial —gas natural enfriado hasta convertirse en líquido para facilitar su almacenamiento y transporte— también fluye por el estrecho. Más del 80% del GNL enviado a través del estrecho en 2024 se dirigió a Asia, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Para los dos países más poblados de Asia, su enorme tamaño amplifica los riesgos.

China es el mayor importador de crudo del mundo e India ocupa el tercer lugar. Aumentos sostenidos en los precios del petróleo se propagarían por sus economías en general, presionando el transporte, la industria y los hogares.