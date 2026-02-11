logo pulso
Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Mundo

Comienza Año Nuevo chino

El gobierno estima que se realizarán 9.500 millones de desplazamientos por el "chunyun"

Por AP

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Comienza Año Nuevo chino

BEIJING.- Liu Zhiquan planificó un viaje en tren de más de 30 horas a Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan, a unos 2.000 kilómetros (1.242 millas) de Beijing, donde trabaja en la construcción.

Es uno de los cientos de millones que se espera que viajen a sus ciudades de origen como parte del mayor desplazamiento de la humanidad del mundo, o "chunyun" como se le llama en China, antes del Año Nuevo Lunar el 17 de febrero.

"Las cosas parecen peores este año que el pasado. La economía está mal y es cada vez más difícil ganar dinero", expresó.

Liu eligió un tren más lento para ahorrar dinero: un tren de alta velocidad tomaría sólo nueve horas pero cuesta más del doble.

No obstante, decidió hacer el viaje de aproximadamente 30 horas para estar en casa para el festival, la única época del año en que los trabajadores de todo el país toman vacaciones y pasan tiempo con sus seres queridos.

El gobierno de China estima que se realizarán 9.500 millones de desplazamientos durante el período de 40 días alrededor del festival, un récord histórico, según información de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. Aproximadamente 540 millones de esos viajes se realizarán en tren, y 95 millones por aire. El resto será por carretera.

En un país donde se espera que los trabajadores hagan largas jornadas, incluidos los fines de semana, y tengan pocos días de vacaciones anuales, el festival del Año Nuevo Lunar es un tiempo valioso.

En una estación de tren en Beijing, los pasajeros abarrotaban las áreas de espera con grandes bolsas y maletas mientras esperaban sus trenes. Otros comían fideos instantáneos, un refrigerador fácil ya que las estaciones proporcionan agua caliente de forma gratuita.

