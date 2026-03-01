Comisión investiga avionazo en Bolivia

La Paz, Bolivia.- La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) conformó este sábado una comisión que investiga las causas y responsables del accidente de un avión militar de carga ocurrido en la víspera al intentar aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia.

"Se conformó una comisión de investigación, lamentablemente este hecho no se puede resolver de la noche a la mañana, tendrán que hacer su investigación, encontrar la caja negra para enviarla al proveedor para su análisis", dijo el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, en una conferencia de prensa.

"Hay varios factores que tenemos que tomar en cuenta, datos de la hora, dirección del viento, esta pista es larga. Tiene tres mangas y en las tres mangas hay tres direcciones de viento diferentes, esos datos los estamos pidiendo a Naabol" para confirmar o descartar una causa climática, dijo el coronel Ricardo Alarcón, parte de la junta de accidentes aeronáuticos de la FAB.

La Fiscalía General del Estado de Bolivia y el Gobierno confirmaron este sábado que aumentó a 22 la cifra de fallecidos y 37 el número de heridos por el accidente aéreo en El Alto.

El accidente ocurrió en la víspera cuando un avión Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), que transportaba una importante cantidad de dinero, se salió de la pista del aeropuerto internacional de El Alto y recorrió aproximadamente un kilómetro hasta la parte posterior de la terminal aérea, tras aterrizar procedente de Santa Cruz.