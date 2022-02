¿Cómo ha sido la relación México-España con AMLO?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó poner "en pausa" las relaciones entre México y España "para respetarnos" y "que no nos vean como tierra de conquista".

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador reconoció que no es buena la relación entre ambos países.

"Ahora no es buena la relación y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles.

"Hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula, de los gobiernos de México y España, pero como tres sexenios seguidos y México se llevaba la peor parte, nos saqueaban", expresó.

El presidente de México consideró que una vez termine su sexenio podrían normalizarse las relaciones.

"Entonces vale más darnos un tiempo, una pausa, a lo mejor ya cuando cambie el gobierno, ya se restablecen las relaciones y yo desearía -porque ya no estaría aquí- que no fueran igual que antes", señaló.

---¿Cómo ha sido la relación de México con España?

En el actual gobierno, el presidente López Obrador ha criticado en múltiples ocasiones a las empresas privadas de ese país, a las que ha señalado de recibir contratos para beneficiarse, principalmente en el sector energético

En sus conferencias mañaneras, el presidente de México es crítico de Iberdrola, Repsol y OHL, empresas a las que ha relacionado con los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

La última la hizo este día: "Luego, como baja el precio del gas en Texas y ya no se les resultaba a los españoles, me refiero a los empresarios, no confundir al pueblo de España, que es un pueblo que merece todo nuestro respeto porque es un pueblo trabajador y pueblo extraordinario, un pueblo bueno, no, nos estamos refiriendo a los de arriba, a los de la cúpula del poder, económico y político, que es la misma cosa, es una mezcolanza de poder económico con poder político allá, bueno, cancelan el contrato y no pasa absolutamente nada".

---AMLO exige disculpas por la Conquista

También en diversas ocasiones, el presidente López Obrador ha exigidos disculpas por la violación a los derechos humanos en la Conquista de España a México.

La primera vez que lo hizo fue en marzo de 2019, cuando informó que envío cartas al rey de España, Felipe VI, y al Papa Francisco para que se hiciera un relato de agravios y se pidiera perdón a los pueblos originarios de México.

"Envié ya una carta al Rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a los que ahora se conoce como derechos humanos, hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la Cruz, se edificaron las iglesias arriba de los templos, bueno se excomulgó a nuestros héroes patrios, a los padres de nuestra patria, a Hidalgo y a Morelos", sostuvo en ese entonces.

En un video subido a sus redes sociales desde las ruinas de Comalcalco en Tabasco, el Presidente dijo que ya era tiempo de pedir perdón y mencionó que 2021 sería llamado "el año de la reconciliación".

"Es el tiempo ya de decir vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón, yo lo voy a hacer también porque después de la colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios, fue lamentable lo que pasó sobre el exterminio a los yaquis, a los mayas, incluso el exterminio a los chinos en plena revolución mexicana en el porfiriato, entonces tenemos que pedir perdón y que el año 2021 sea el año de la reconciliación histórica", expresó en marzo de 2019.

El mandatario relató que el encuentro que tuvo Hernán Cortés con los mayas Chontales hace 500 años fue la primera batalla de la llamada conquista, o descubrimiento, o encuentro de dos mundos y de dos culturas.

---Quirino Ordaz, embajador de México en España

En enero, el presidente López Obrador causó polémica al proponer como representantes de México en el extranjero a exgobernadores priistas como el de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.

Ante las dudas de España por el nombramiento de Ordaz Coppel como embajador de México en ese país, el pasado 28 de enero obtuvo el beneplácito.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, difundió la notificación con la que se acepta a Quirino Ordaz como embajador de nuestro país ante el reino de España.

"Les comparto, por instrucciones del Presidente López Obrador, el beneplácito otorgado a Quirino Ordaz como Embajador de nuestro país ante el Reino de España. Procedo a turnarlo a la Secretaría de Gobernación para los efectos de ley", escribió Ebrard en redes sociales.

---Relaciones pasadas entre México y España

Durante el franquismo en España, las relaciones con México se tensaron por el recibimiento de los refugiados españoles. En esta época hubo una pausa en las relaciones diplomáticas que se reestablecieron casi 40 años después con la presencia de Gustavo Díaz Ordaz como embajador de México en España.

Al inicio de la Guerra Civil Española (1936-1939), el gobierno mexicano mantuvo su apoyo hasta mediados de los años 70.

El 28 de marzo de 1977, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Marcelino Oreja, y el canciller mexicano, Santiago Roel, relanzaron una relación institucional que llevaba 38 años parada. Desde entonces, se fortalecieron los lazos entre ambos países.

Todos los presidentes de México, desde López Portillo, han visitado España. También los reyes Juan Carlos y Sofía visitaron nuestro país, así como Felipe y Letizia lo hicieron en 2015 y en 2018, durante la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En 2014, el presidente Enrique Peña Nieto viajó a España y firmó el Plan Renovado de Asociación Estratégica, con el cual mostraba el fortalecimiento de las relaciones. En materia educativa y cultural la relación también es intensa.

A finales de 2015, más de 4 mil estudiantes mexicanos estaban matriculados en el sistema universitario español y más de 100 docentes e investigadores mexicanos desarrollaban su actividad en universidades españolas.

Las universidades de ambos países están vinculadas por acuerdos bilaterales de cooperación. España ha validado más de 5 mil títulos universitarios mexicanos, además tiene en la Ciudad de México el Centro Cultural más grande donde desarrollan actividades de cine, teatro, danza, música, artes plásticas, formación y capacitación científica.

En el ámbito comercial, España es el segundo inversor de México, después de Estados Unidos, y sus empresas emplean a casi 300 mil mexicanos. De acuerdo con la Secretaría de Economía, México es el principal socio de España en América Latina. En 2013, España se situó como el séptimo socio comercial de México a nivel mundial.

Durante ese año, la balanza comercial entre México y España fue de 9 mil 245 millones de dólares. De 1999 a la fecha, España ha invertido poco más de 62 mil 837 millones de dólares en todo el territorio mexicano, por lo que ya suman más de 6 mil las empresas españolas instaladas en México.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, España es uno de los cinco países más visitados por los mexicanos. La llegada a México de turistas españoles representó 1.7%, ubicándose como el séptimo mercado en importancia.

La misma dependencia indicó que de enero a junio del 2017 se realizaron más de 129 vuelos directos por mes de México a España, es decir, casi cuatro vuelos diarios. Con una estimación de más de 70 mil viajeros españoles hacia nuestro país.