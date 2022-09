Cómo son las alertas sísmicas en otros países

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- Pocas naciones cuentan con sistemas de alerta temprana antisismos (Eatyhquake Early Warning, o EEW, por sus siglas en inglés): Japón, China, Turquía, Rumania, Italia, además de la isla de Taiwán, se cuentan entre ellos. Sin embargo, no todos funcionan de la misma manera, ni tienen los mismos alcances.

El más avanzado es el de Japón, vigente desde 2007. Ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el país es propenso a terremotos, como el que en 1923 dejó más de 100 mil muertos, o el de 2011, de magnitud 9, que dejó miles de fallecidos y provocó un tsunami y un desastre en la central nuclear de Fukushima. El sistema japonés detecta los movimientos, calcula el epicentro y envía advertencias desde los mil sismógrafos que tiene distribuidos en el país. Es capaz de medir ondas P (primerias, constituyen las primeras evidencias de un terremoto y ondas s (secundarias, las más destructivas). Lo maneja el Instituto de Investigaciones Nacionales para la Ciencia de la Tierra y la Prevención de Desastres, aunque es la Agencia Meteorológica de Japón la que envía las advertencias. Además, existen en el país sistemas privados de alerta temprana, que funcionan principalmente en oficias y fábricas.

Operado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, detecta sismos superiores a la magnitud 5, en escala Shindo, o 4.5, en escala Richter.

A diferencia de lo que ocurre en México, las alertas en Japón llegan en forma de imágenes con avisos de que un temblor se aproxima. Pueden ser vía mensaje en el celular – las principales proveedoras están obligadas a tener la aplicación que aparece en la forma de una imagen y un sonido de campanas- en televisión, o en la radio. Algunas proveedoras de televisión por cable también cuentan con un servicio de paga para avisar a los clientes. El sonido es muy distinto del de la alerta mexicana. Está diseñado para tratar de evitar el pánico entre las personas.

El sistema permite alertar, además de a los ciudadanos, a las centrales nucleares, e incluso a los sistemas de transporte como el ferrocarril o el tren, para que reduzcan la velocidad o frenen y evitar así un descarrilamiento al momento del temblor.

La anticipación del aviso, como sucede en otros países con sistemas de alerta temprana, dependen de factores como la lejanía del epicentro. Entre más lejos, más tiempo da para avisar a la gente. En las poblaciones ubicadas sobre fallas, como California, se complica que funcionen las alertas.

Otras naciones han mostrado su interés en un sistema como el japonés. Sin embargo, ningún EEW es barato, y menos uno como el japonés, que tiene cobertura a nivel nacional. El gobierno se gastó, sólo en la construcción, mil millones de dólares.

El caso de Taiwán

Taiwán, también ubicada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, cuenta con sistema regional, desarrollado por el Buró Central del Clima, el Centro Nacional para el alto desempeño Computacional, en Centro para la investigación sobre Ingeniería en Terremotos y el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología Nacional y la Reducción de Desastres, a un costo equivalente a un millón de dólares. Fue instalado en poco más de 200 escuelas, aunque el objetivo es alertar al resto de la población. En algunos casos, además de un tono audible, la advertencia funciona encendiendo luces LED para avisar a los estudiantes.

Hasta 2013, contaba con 700 estaciones de monitoreo de terremotos fuertes y 100 en tiempo real que pueden emitir alertas en los 20 segundos siguientes a la detección inicial del movimiento sísmico. Los expertos trabajaban, además en un proyecto para crear sensores de bajo costo (MEMS).

China, pese a no estar en la zona sísmica más activa del mundo –como Indonesia-, cuenta con un sistema regional de alerta, por el cual se envían mensajes vía teléfono celular. En Corea del Sur, a partir de 2016 comenzó a desarrollarse el servicio de alerta, vía mensajes de texto, a los ciudadanos, pero sólo en coreano. Luego se pensó en hacerlo multilingual, considerando eventos como las Olimpiadas de Invierto de Pyeongchang.

Muchos sistemas de alerta temprana están diseñados para avisar a centrales nucleares o a sistemas de transporte y prevenir desastres. Es el caso de Turquía, donde se colocaron 100 alecerómetros -10 estaciones- en puntos estratégicos de Estambul, cercanos a la Falla de Mármara, que permiten elaborar un mapa rápido de los movimientos telúricos y evaluación de daños, aunque no calculan la ubicación ni la magnitud de los sismos en tiempo real. El Metro Subterráneo de Marmaray, que conecta Asia con Europa, la utiliza para reducir velocidad o frenar en caso de peligro. También funciona en la Planta de Energía Enron.

En Rumania, donde el Banco Mundial (BM) estimó en 2 mil millones de dólares los daños provocados por el terremoto de 1977, que dejó mil 578 muertos y decenas de miles de viviendas destruidas, el sistema –que maneja el Instituto Nacional para la Física de la Tierra, y operado por el gobierno, mide ondas tipo P- se enfoca en la zona afectada por la falla de Vrancea, particularmente Bucarest, y permite alertar a las instalaciones nucleares. También protege el Basarab, uno de los mayores puentes colgantes en Europa.