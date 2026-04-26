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Compañero fue acusado de matar a una pareja

Por AP

Abril 26, 2026 03:00 a.m.
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Compañero fue acusado de matar a una pareja

Tampa, Flo.- Un exestudiante de la Universidad del Sur de Florida (USF) fue acusado de matar a su compañero de cuarto ya la novia de este —dos estudiantes de doctorado de Bangladesh que desaparecieron a principios de este mes—, informaron las autoridades el sábado.

Hisham Abugharbieh, de 26 años, se enfrenta a dos cargos de asesinato premeditado en primer grado con un arma por las muertes de Zamil Limon y Nahida Bristy, estudiantes de la USF, según la policía del condado de Hillsborough. Compareció por primera vez ante un tribunal el sábado en Tampa, donde se ordenó que permaneciera detenido sin derecho a fianza. Se fijó una audiencia para el 28 de abril.

Las autoridades hallaron los restos de Limon en el puente Howard Frankland el viernes por la mañana, pero Bristy sigue desaparecida, indicó el viernes el jefe policial Joseph Maurer del condado Hillsborough.

Abugharbieh, ciudadano de Estados Unidos nacido en el país, fue detenido inicialmente el viernes en la casa de su familia por cargos preliminares que incluyen traslado ilegal de un cadáver, no reportar una muerte, manipulación de pruebas, privación ilegítima de la libertad y agresión.

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Limon y Bristy, ambos de 27 años, desaparecieron del campus el 16 de abril. Limon fue visto por última vez en su casa, en un complejo de apartamentos fuera del campus donde vivía con Abugharbieh. Bristy, que vivía fuera del campus, fue vista por última vez una hora después en un edificio de ciencias del campus.

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