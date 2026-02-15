logo pulso
Comparsa perruna se roba las miradas

Por EFE

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Comparsa perruna se roba las miradas

Río de Janeiro, Bra.- Cientos de perros se dieron cita este sábado para disfrutar del Carnaval de Río de Janeiro en una de las comparsas más originales de la fiesta carioca, en la que las mascotas deleitaron a grandes y chicos en un desfile con lentejuelas, tutús, alas de mariposa y capas de superhéroes.

Acompañados por sus dueños, los animales desfilaron en un parque de Barra de Tijuca, uno de los barrios de la parte moderna de la ciudad, con originales disfraces que compitieron en un concurso y terminaron de robarse las miradas de todos en el desfile.

Mientras la samba sonaba al ritmo de una pequeña batería, los protagonistas avanzaban entre música y confeti.

El ambiente de la fiesta perruna contrasta con el resto de las comparsas callejeras que van por los rincones de Río animando a cientos de cariocas y turistas guiados por bulliciosas percusiones y sambas tradicionales cantadas sobre camiones con fuertes altavoces.

Sin bullicio ni montonera, se trata de un entorno más familiar en el que no se sabe si se divierten más las mascotas o sus dueños, que se toman tiempo en escoger o diseñar los disfraces y hasta buscan que sus atuendos hagan juego con sus peludos para llamar más la atención.

En el ´Blocão´, una combinación de ´bloco´, como se conocen las comparsas en Brasil, y ´cão´, perro en portugués, siempre se piensa en el bienestar de los animales.

