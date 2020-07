Comunidad hispana de Florida protesta por supuestos cadáveres en contenedor

Una docena de vecinos de una urbanización de Hialeah, ciudad mayormente hispana vecina de Miami, pidió este miércoles a las autoridades que retiren de la calle un contenedor refrigerado con supuestos cadáveres de personas que enfermaron de coronavirus y está aparcado "a pocos pies" de sus patios.



"No queremos cuerpos infectados de COVID-19 en nuestra comunidad" y "Cadáveres infectados con COVID-19 en mi patio Noo!", son algunos de los carteles que mostraron en la protesta, en los alrededores de la funeraria Memorial Plan San José.



Los manifestantes, con mascarillas faciales, portando banderas estadounidenses y guiados por alguien que hablaba a través de un megáfono, también mostraron una pancarta en la que se leía: "Respeto a la vida humana".



Varios vecinos indicaron que el remolque refrigerado llegó al lugar hace aproximadamente una semana y quieren que las autoridades o los dueños de la funeraria se lo lleven.



Medios locales informaron de que la primera manifestación tuvo lugar el domingo y que la convocatoria de esta tarde se hizo para presionar a las autoridades si su reclamación no es atendida por la Alcaldía de Hialeah.



De acuerdo con Local 10, el alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, dijo que el camión no representa un riesgo para la salud y que la funeraria ha cumplido con todas las normas de la ciudad y del departamento de salud.



"En este momento, lo estamos viendo, no sólo por el coronavirus, sino que la gente está muriendo por otras cosas, y estos son los padres de las personas, los hijos de alguien, los abuelos de alguien, así que tenemos que respetar a esas personas y tenemos que trabajar en esto", apuntó Hernández.



Por su parte, Memorial Plan Cemeteries & Funeral Homes, la empresa matriz en cuya página web reza que es "conocida por la paz y la serenidad de nuestras instalaciones y la dignidad de nuestros servicios (...)", afirmó a Local 10 que trasladará el contenedor de lugar "en los próximos días".



"Trajimos un centro de atención especial que está diseñado para crisis como estas y agregamos protecciones adicionales para garantizar la seguridad, el bienestar y la privacidad no solo de los fallecidos, sino también de nuestros vecinos", dijo María Villatoro, vocera de la funeraria, en una declaración a Telemundo 51.



Los vecinos se quejaron del "olor y la peste" que, según manifestaron en la protesta, emana del contenedor estacionado muy cerca del muro que delimita el complejo de viviendas.



Aunque los vecinos dicen que dentro del contenedor hay cuerpos de personas fallecidas a causa del coronavirus, la funeraria no lo confirmó.



Hialeah es una ciudad de más de 233.000 habitantes, mayoritariamente hispanos y cubanos sobre todo, en la zona oeste de Miami-Dade, el condado que es el epicentro de la pandemia en Florida, segundo estado con más casos de COVID-19 en el país.



Hasta el momento hay 423.855 casos confirmados del nuevo coronavirus en Florida desde el pasado 1 de marzo y 5.972 fallecimientos, de los cuales 2.667 han ocurrido en hogares geriátricos, tanto de residentes como de las personas que los atienden.



Miami-Dade, condado al que pertenece Hialeah, sobrepasó los 100.000 casos este fin de semana (104.755) y presenta además un acumulado de 1.388 muertes.



Mientras que en Broward 49.350 personas han dado positivo de la COVID-19 y 605 han fallecido, y en Palm Beach son 30.325 y 755, respectivamente.