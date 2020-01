Con imagen de su esposo Kobe y "Gigi", reaparece Vanessa Bryant en Instagram

Tras mantenerse inactiva públicamente desde que Kobe y Gianna Bryant fallecieron en un accidente de helicóptero, Vanessa, viuda del exbasquetbolista, reapareció en Instagram con una foto de los dos familiares que perdió el pasado domingo.

La mujer de ascendencia mexicana no realizó una publicación en la red social, pero sí cambió su foto de perfil, que ahora muestra a Kobe y a "Gigi" abrazándose durante el Juego de Estrellas de la NBA en 2016.

A su vez Vanessa cambió su perfil de privado a público, por lo que miles de usuarios han vuelto a interactuar mediante el botón de "Me Gusta", especialmente en las fotografías donde se aprecia a la leyenda de los Lakers y/o a su segunda hija. Hasta ahora la cuenta tiene más de 2.7 millones de seguidores. La última publicación en el perfil data del sábado -un día antes del accidente-, y en ella se aprecia a su hija Bianka abriendo el refrigerador. La imagen tiene el "like" de la cuenta de Kobe Bryant.