Condena internacional a regreso a las armas de disidencia de las FARC

BOGOTÁ, Colombia (Notimex).- Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), así como diversos países, condenaron este día la decisión de disidentes de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de retomar las armas.



"No hay justificación para regresar a las armas en Colombia", indicó Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al reiterar el apoyo del organismo al proceso de paz en Colombia, de acuerdo con el portal ONU Noticias.

"La decisión de dejar las armas y buscar sus objetivos a través de medios democráticos fue la decisión correcta históricamente, y continuamos apoyando los esfuerzos del gobierno de Colombia y de todas las partes para implementar el proceso de paz y para superar todos los obstáculos que hagan falta", agregó Dujarric.

La Misión de Verificación de la ONU en Colombia también rechazó el anuncio del rearme de la disidencia de las FARC y confirmó su compromiso con la construcción de la paz en el país sudamericano "de la mano de las partes, de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional".

El acuerdo final de paz firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC en 2016 "ha puesto fin a cinco decenios de confrontación. La Misión de Verificación enaltece la resiliencia de la sociedad y las instituciones colombianas y hace un llamado a que se mantenga la fe en un proceso de paz que ha permitido salvar miles de vidas", señaló la misión en un comunicado.

Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, repudió el regreso a las armas anunciado por disidentes de las FARC y consideró que "la justicia debe caer con todo su peso sobre ellos", al indicar que esta decisión no es más que un intento de desestabilizar al gobierno colombiano y a la región.

"La comunidad nacional e internacional debe seguir acompañando a Colombia en su camino por la paz. La violencia nunca será el camino para resolver las diferencias; la sociedad colombiana en conjunto debe recorrer el camino de mesura y unidad para superar los obstáculos", escribió Almagro en su cuenta de Twitter.

En un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA rechazó la violencia "como medio para dirimir diferencias sociales, políticas y de todo tipo", e instó a la disidencia de las FARC "a sumarse a la determinación de la gran mayoría de excombatientes que han decidido recorrer el camino de la reintegración y la paz".

En Washington, el asesor especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, declaró que el rearme de la disidencia de las FARC es un asunto de "gran preocupación" para su país, reportó el servicio público de radio y televisión Voz de América.

La embajada de Estados Unidos en Bogotá repudió "enérgicamente los recientes llamamientos para que se vuelva al conflicto y la violencia del pasado en Colombia" y ratificó su apoyo al gobierno colombiano en su determinación de implementar los acuerdos de paz.

La ministra ecuatoriana de gobierno, María Paula Romo, calificó por su parte como "un anuncio gravísimo contra la paz y la seguridad de Colombia con efectos en Ecuador y la región", el realizado por quien fuera el número dos de las FARC, "Iván Márquez" sobre retomar las armas.

En un comunicado, la cancillería española consideró que la decisión de la disidencia de las FARC constituye una "flagrante violación" del Acuerdo de Paz de 2016 y puntualizó que "en ningún caso, la violencia constituye una vía legítima para la defensa de las ideas políticas".

Indicó que la decisión de los excombatientes de las FARC atenta contra "el gran logro colectivo que para la sociedad colombiana supuso poner fin a más de 50 años de conflicto armado" y aseguró que España continuará ofreciendo su apoyo a Colombia para lograr la plena aplicación de la ley y el estado de derecho.

"El regreso a las armas en Colombia no tiene futuro. Los colombianos necesitan más paz y más desarrollo, no más violencia. Más de 90 por ciento de reintegrados y familias tienen nueva vida y no retomarán armas", escribió en su cuenta de Twitter el embajador de Alemania en Bogotá, Peter Ptassek.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, informó en su cuenta de Twitter que conversó con el presidente colombiano Iván Duque, a quien "le reiteramos nuestro respaldo en la lucha que ha emprendido contra el narcoterrorismo que afecta a ambas naciones".

"Rechazamos que se utilice territorio venezolano con el amparo de (Nicolás) Maduro para difundir sus mensajes (...) Todos los venezolanos debemos rechazar este tipo de amenazas en respeto a nuestra soberanía", sostuvo Guaidó, quien se autoproclamó como presidente encargado de Venezuela en enero pasado.

Asimismo, reveló que ordenó al comisionado presidencial para Relaciones Exteriores, Julio Borges, reunirse con el canciller colombiano Carlos Holmes, a fin de evaluar acciones conjuntas de gobierno.

"Frente a la infame decisión de Iván Márquez y compañía, el gobierno colombiano debe redoblar de forma urgente las medidas para asegurar la reincorporación de excombatientes desmovilizados, el fortalecimiento del estado de derecho en zonas rurales y la protección de líderes", indicó también en Twitter, José Miguel Vivanco, de la organización Human Rights Watch.

Las reacciones de condena se produjeron luego que, en un video divulgado en internet, "Iván Márquez", acompañado del también exdirigente de las FARC, "Jesús Santrich", y otros exguerrilleros, anunció que retomarán las armas, con lo que se inicia "una nueva etapa de lucha" en Colombia.