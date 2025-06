Condenan a Leonid Volkov a 18 años en Rusia por cargos criminales

Los tribunales en Rusia condenaron el miércoles a un opositor en ausencia y colocaron a otro bajo arresto domiciliario mientras Moscú continúa su represión contra la disidencia.

Leonid Volkov, un cercano colaborador del fallecido líder opositor ruso Alexei Navalny, fue sentenciado en ausencia a 18 años de prisión tras ser hallado culpable de cargos criminales.

El Segundo Tribunal Militar del Distrito Occidental de Moscú condenó a Volkov bajo 40 cargos, incluyendo la justificación del terrorismo, la organización y financiación de un grupo extremista, la rehabilitación del nazismo y la creación de una organización no gubernamental que violó los derechos de los ciudadanos, informaron las agencias de noticias rusas.

Además de la sentencia de prisión, Volkov también fue multado con dos millones de rublos (aproximadamente 25.000 dólares) y se le prohibió usar internet durante 10 años.

"Oh no! Me prohibieron usar internet durante 10 años como solicitaron los fiscales, pero ya lo he estado usando", escribió Volkov en una publicación irónica en redes sociales después de que se emitiera la sentencia. "Maldita sea. ¿Qué voy a hacer?"

Volkov, quien estaba a cargo de las oficinas regionales y campañas electorales de Navalny, dejó Rusia hace varios años bajo presión de las autoridades. Dirigió la Fundación Anticorrupción de Navalny entre 2021 y 2023, durante el cual fue incluido en la lista del gobierno ruso de terroristas y extremistas. El caso en su contra es ampliamente visto en Rusia como políticamente motivado.

Por separado, Lev Shlosberg, un miembro destacado del partido opositor Yabloko, fue puesto bajo arresto domiciliario el miércoles después de ser detenido bajo cargos de desacreditar al ejército ruso.

Un tribunal en la ciudad de Pskov, cerca de la frontera occidental de Rusia, ordenó que Shlosberg fuera detenido en su casa durante dos meses en espera de investigación y juicio, informó el servicio de prensa del tribunal. Su caso también ha sido ampliamente visto como políticamente motivado.

Las autoridades rusas han acusado a Shlosberg de desacreditar al ejército de la nación al pedir un alto el fuego en la guerra con Ucrania. Shlosberg ha dicho que no compartió el video en redes sociales ni administró la página en la que se publicó. Si es hallado culpable, enfrenta hasta cinco años de prisión.

El político, que ha criticado repetidamente la guerra, fue previamente nombrado como un "agente extranjero" por las autoridades rusas, un término cargado que conlleva connotaciones de traición durante la era soviética.

Desde que Rusia lanzó su invasión de Ucrania en febrero de 2022, el Kremlin ha reprimido todas las formas de disidencia, apuntando a grupos de derechos, medios independientes y otros miembros de organizaciones de la sociedad civil, activistas LGBTQ+ y ciertas afiliaciones religiosas.