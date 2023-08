Condenan a otro policía en caso George Floyd

Minneapolis.- Tou Thao, el último expolicía de Minneapolis condenado en un tribunal estatal por su papel en el asesinato de George Floyd, fue sentenciado el lunes a cuatro años y nueve meses en prisión.

Thao había testificado que simplemente sirvió como un "cono de tráfico humano" cuando impidió el paso a transeúntes preocupados que se reunieron cuando el exoficial Derek Chauvin puso su rodilla en el cuello de Floyd durante nueve minutos y medio mientras el hombre negro suplicaba por su vida, el 25 de mayo de 2020.

Un video de un transeúnte capturó los gritos desvanecidos de Floyd de "no puedo respirar".

El asesinato de Floyd provocó protestas en todo el mundo y obligó a un reconocimiento nacional de la brutalidad policial y el racismo.

En su audiencia de sentencia, Thao dijo que nunca tuvo la intención de lastimar a nadie ese día. Habló extensamente sobre su crecimiento como cristiano durante sus 340 días tras las rejas, pero negó cualquier responsabilidad por la muerte de Floyd. En comentarios divagantes llenos de referencias bíblicas, trazó paralelos con los sufrimientos y las falsas acusaciones que soportaron Job y Jesús.

"Yo no cometí estos crímenes", dijo Thao. "Mi conciencia está tranquila. No seré un Judas ni me uniré a una multitud en autopreservación ni traicionaré a mi Dios".