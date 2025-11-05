Conductor atropella a varias personas con su auto en una isla de Francia

SAINT-PIERRE-D'OLERON, Francia (AP) — Un automovilista atropelló deliberadamente a cinco personas el miércoles en Île d´Oléron, una tranquila isla francesa popular entre los turistas de verano en la costa atlántica, y hay dos heridos graves, informó el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

Hablando desde el lugar de los hechos, Nuñez dijo que se está llevando a cabo una investigación por intento de asesinato, no como una investigación terrorista.

Una de las víctimas, una mujer de 22 años, sufrió múltiples traumatismos; otras tres tuvieron heridas leves, indicó.

Thibault Brechkoff, el alcalde de Dolus-d´Oléron, quien originalmente dijo que nueve personas resultaron heridas, señaló que se formó un equipo para manejar la crisis y el sospechoso fue arrestado, señaló.

La televisión francesa mostró imágenes de un coche incendiado antes de que se realizara un arresto.

"Estamos extremadamente conmocionados", señaló Brechkoff en BFM-TV. "Todos los servicios municipales están completamente movilizados. Dos helicópteros están en el lugar transportando a los heridos graves a Poitiers", en la Francia continental.

Dijo que contactó a la madre de uno de los heridos. "Nunca estás preparado para anunciar noticias como esta", señaló.

Christophe Sueur, el alcalde de la cercana Saint-Pierre-d´Oléron, dijo que la parte delantera del coche involucrado en el atropello estaba "completamente destrozada".

Agregó que parecía que el conductor "era plenamente consciente de lo que estaba haciendo".

Según Sueur, el sospechoso era conocido por la policía por delitos menores, específicamente robo y problemas relacionados con el consumo de alcohol y drogas. No estaba señalado por radicalización.

Los incidentes ocurrieron junto a la carretera entre Dolus-d´Oléron y Saint-Pierre-d´Oléron, y las primeras llamadas de aviso se registraron en torno a las 9:00 de la mañana, según medios franceses.

Reportes en medios identificaron al sospechoso como un ciudadano francés de 35 años que reside en La Cotinière, un pequeño pueblo pesquero en la costa oeste de Île d´Oléron.