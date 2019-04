Confían en conseguir acuerdo para el Brexit

Londres, Ing.- El gobierno y la oposición británicos se aferraban el lunes a las esperanzas de alcanzar un compromiso de acuerdo para el Brexit, 48 horas antes de que la primera ministra, Theresa May, intente convencer a los líderes de la Unión Europea de que concedan un aplazamiento para la salida británica del grupo.

Si la UE se niega, Gran Bretaña afronta una salida repentina y caótica el viernes, la fecha límite establecida en un principio por la UE.

May ha intentado negociar con el opositor Partido Laborista después de que el Parlamento rechazara en tres ocasiones su acuerdo de divorcio con la UE. En tres días de negociaciones la semana pasada no lograron acercar posiciones y los laboristas dijeron que el gobierno conservador no había ofrecido cambios concretos a su plan de Brexit. Sin embargo, la oficina de May en Downing Street dijo que las conversaciones habían mostrado "voluntad de compromiso por ambas partes".

El aplazamiento requiere la aprobación unánime de los líderes de los otros 27 miembros, algunos de los cuales están hartos de la incertidumbre del Brexit y son reacios a ampliar el plazo. Downing Streeet señaló que May podría reunirse con los mandatarios de Francia y Alemania antes de la cumbre de la Unión Europea.

La primera ministra tenía previsto volar a Berlín para entrevistarse con la canciller de Alemania, Angela Merkel, y después a París para hablar con Emmanuel Macron.

El secretario británico de Exteriores Jeremy Hunt dijo que Theresa May está "total y completamente decidida a alcanzar el Brexit".