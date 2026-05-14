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Confinan a más de 1,700 en un barco británico

Se registra brote de enfermedad gastrointestinal a bordo del crucero, que está en Francia

Por AP

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Confinan a más de 1,700 en un barco británico

París, Fra.- Más de 1.700 pasajeros y miembros de la tripulación de un crucero británico recibieron la orden de permanecer a bordo tras un brote de enfermedad gastrointestinal, informaron las autoridades francesas el miércoles.

Se ha descartado cualquier vínculo con un brote mortal de hantavirus en otra embarcación que ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias europeas.

El Ambition se encontraba a mitad de un crucero de 14 noches desde Belfast y Liverpool que debía incluir puertos del norte de España y lo largo de la costa atlántica de Francia.

Llegó a Burdeos el martes por la noche, según el operador, Ambassador Cruise Line.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) registraron 16 brotes gastrointestinales en cruceros en 2024, el total más alto en más de una década. La mayoría fueron causadas por norovirus, y el reciente aumento se ha vinculado a una nueva cepa del virus altamente contagiosa.

El prefecto de la región de Nueva Aquitania y de la provincia de Gironda, Étienne Guyot, suspendió el desembarco desde el Ambition y restringió las interacciones de la embarcación con el puerto de Burdeos.

Guyot actuó por recomendación de la agencia regional de salud, la Agencia Regional de Salud de Nueva Aquitania, indicó el comunicado conjunto.

Hasta 50 pasajeros del Ambition presentaron síntomas compatibles con una infección digestiva aguda luego que el capitán del barco alertara a las autoridades francesas el martes por la noche, señaló el comunicado.

Los afectados fueron atendidos por el médico del barco y aislados en sus camarotes.

Se envió a la embarcación un equipo médico supervisado por el servicio de coordinación médica marítima de Francia, bajo la autoridad del prefecto marítimo. Las muestras están siendo analizadas por el Departamento de Enfermedades Infecciosas del Centro Hospitalario Universitario de Burdeos, para identificar el patógeno, evaluar los riesgos de transmisión y determinar adicionales.

Ambassador Cruise Line informó previamente el miércoles que un pasajero de 92 años había muerto el domingo, aunque no había reportado síntomas compatibles con la enfermedad, y que un forense aún debía establecer la causa de la muerte.

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