Conflicto en Sudán desplaza a 4 millones de personas

La escalada del conflicto en Sudán ha expulsado a más de 4 millones de personas de sus hogares, de las cuales unas 884.000 han huido a países vecinos, dijo un funcionario de la ONU el martes.

También ha provocado brotes de enfermedades y un aumento de la desnutrición, según William Spindler, vocero de la ACNUR, la agencia de refugiados de la ONU. De mediados de mayo a mediados de julio, la ACNUR ha registrado más de 300 muertes de sarampión y de desnutrición, sobre todo de menores de cinco años, dijo Spindler a la prensa en Ginebra.

Los choques entre el ejército sudanés y una fuerza paramilitar rival se intensifican en el oriente de Jartum, la capital, y en la ciudad vecina de Omdurman.

Las tensiones latentes entre el ejército, comandado por Abdel Fattah Burhan, y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), dirigidas por Mohammed Hamdan Dagalo, estallaron en batallas campales en abril y sumieron al país en el caos.

"La escasez crónica de personal de salud, así como los ataques al personal denunciados por la Organización Mundial de la Salud, han comprometido gravemente la calidad de la atención médica en todo el país", dijo Spindler.

El lunes, operaciones del ejército en Jartum y zonas aledañas mataron a una veintena de efectivos de las FAR, dijo el vocero militar Nabil Abdallah. Las FAR no reconocieron esas bajas y señalaron que sus combatientes mataron a decenas de soldados en batallas callejeras en Omdurman. The Associated Press no pudo verificar estas afirmaciones.

Las fuerzas rivales habían ordenado a los civiles abandonar el distrito de Abu Zouf debido a la intensificación de los combates, según los Comités de Resistencia, una red que aboga por la democracia.

El hospital Al-Nou de Omdurman, donde atienden a muchos de los heridos, tiene pocos cirujanos, sangre y tanques de oxígeno, dijo el martes el Sindicato Médico Sudanés.

En junio, el gobierno dijo que más de 3.000 personas han muerto desde que comenzó el conflicto, pero no ha difundido más datos desde entonces. Activistas y médicos dicen que la cifra real probablemente es mucho mayor.

Jartum se ha vuelto un campo de batalla urbano, donde mucha gente carece de agua y electricidad. En la región occidental de Darfur, los combates se han transformado en violencia étnica en que las FAR y sus milicias árabes aliadas atacan a poblaciones étnicas africanas.

Amnistía Internacional ha acusado a los dos bandos de crímenes de guerra, y la fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció el mes pasado que investigará las denuncias de crímenes de guerra y de lesa humanidad en Darfur.

Al comenzar la temporada de lluvias, Spindler dijo que la ACNUR prevé brotes de cólera y malaria en los próximos meses. El año pasado las inundaciones provocaron decenas de muertes.