Congreso avala reducir sentencia a Bolsonaro

Sao Paulo, Bra.- El Congreso de Brasil redujo el jueves la condena de 27 años de prisión del expresidente Jair Bolsonaro, una medida que será apelada ante el Supremo Tribunal Federal del país y que podría trastocar las elecciones presidenciales de octubre.

No está claro cuánto tiempo cumplirá Bolsonaro por su condena por encabezar un intento de golpe de Estado, pero analistas señalan que la medida podría reducir 20 años su sentencia. El expresidente, que comenzó a cumplirla en noviembre, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario.

La oposición al presidente Luiz Inácio Lula da Silva logró esta victoria al atraer a senadores centristas y diputados federales para anular cómodamente su veto a un proyecto de ley sobre sentencias.

El proyecto de ley aprobado por el Congreso el año pasado reduce las penas de prisión por varios delitos, incluidos los cometidos contra el Estado democrático de derecho y el de encabezar un golpe de Estado cuando una persona es condenada por ambos. La nueva legislación establece que solo debe contarse el cargo que conlleve la pena más alta.

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