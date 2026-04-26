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Conmemoran aniversario de la Batalla de Galípoli

Por AP

Abril 26, 2026 03:00 a.m.
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Conmemoran aniversario de la Batalla de Galípoli

Estambul, Turquía.- Militares de Australia, Nueva Zelanda y Turquía se reunieron en el noroeste de Turquía el sábado para conmemorar el 111º aniversario de la Batalla de Galípoli.

La solemne ceremonia comenzó a las 5:30 de la mañana cerca de una playa donde el Cuerpo del Ejército de Australia y Nueva Zelanda, o Anzacs, desembarcó por primera vez en Galípoli al amanecer el 25 de abril de 1915.

El acto conmemorativo de una hora de duración incluyó himnos serenos, oraciones y la colocación de coronas por parte de los participantes, entre los que había representantes de numerosos países de todo el mundo.

La campaña de Galípoli, parte de un esfuerzo encabezado por Gran Bretaña para derrotar al Imperio otomano, finalmente fracasó, lo que dejó decenas de millas de muertos en ambos bandos durante el conflicto de ocho meses. Su objetivo era asegurar una ruta naval desde el mar Mediterráneo hasta Estambul a través de los Dardanelos y sacar a los otomanos de la guerra.

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La batalla ayudó a forjar las identidades nacionales de Australia y Nueva Zelanda, así como una amistad con su antiguo adversario, Turquía.

"Del gran sufrimiento puede surgir la comprensión. De antiguos enemigos, pueden florecer amistades. La relación entre Turquía, Australia y Nueva Zelanda se basa en el recuerdo, el respeto y el reconocimiento de nuestra humanidad compartida", declaró la gobernadora general de Nueva Zelanda, Dame Cindy Kiro, durante el discurso de apertura.

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