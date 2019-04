Conoce al integrante más rico de la familia real británica

Si bien gran parte de la fortuna de la familia real de Inglaterra proviene del gobierno, sus haciendas privadas e inversiones, no todos tienen las mismas ganancias. Aquí te presentamos cuánto tiene cada uno.

- Reina Isabel II

Al ser la monarca sería lógico pensar que ella es la más rica; sin embargo, su capital no es tan grande como el de grandes empresarios que encabezan el listado de "Forbes". Según "People", la reina tiene acumulados 520 millones de dólares, aunque en esta suma no se toman en cuenta sus joyas, propiedades y su colección de arte, una de las más importantes y vastas del mundo.

- Príncipe Carlos

El heredero al trono es el segundo de la lista con una fortuna estimada en 400 millones de dólares. El 90% de sus ingresos provienen del Ducado de Cornualles, una finca privada establecida en 1337, de acuerdo con CNN.

- El príncipe George y sus hermanos

Aunque parezca sorprendente, los hijos de Kate Middleton y el príncipe William los superan en riqueza, pues George, Charlotte y Louis comparten una fortuna de 46 millones de dólares, la cual podría ascender por dos razones: la primera, que el mayor de los hermanos es el aspirante al trono y, la segunda, que los tres generan mucha actividad económica para su país. En el caso de George es de 3 mil 600 dólares y en el de Charlotte, se acerca a nada más y nada menos que los 5 mil millones, según "People".

- Felipe de Edimburgo

El duque goza de muchos privilegios por ser el consorte de la reina, entre ellos está su fortuna de 30 millones de dólares, la cual se alimenta de su familia real de Grecia y la nobleza alemana.

- Príncipe William

El duque de Cambridge ha logrado tener una cantidad de entre 25 y 40 millones de dólares, gran parte de ésta proviene del ducado de Cornwall, el cual se estableció en 1337 para asegurar el futuro del príncipe Carlos y sus herederos.

- Príncipe Harry

Al igual que su hermano mayor, el duque de Sussex recibe al año unos 450 mil dólares gracias a la herencia que les dejó su madre, Diana de Gales, por lo que su fortuna ronda los 25 y 40 millones.

- Kate Middleton

De acuerdo con la información de "People", la duquesa de Cambridge tiene una fortuna personal de 10 millones de dólares, la cual se compone de sus actividades dentro de la realeza y el apoyo de sus padres, quienes son millonarios.

- Meghan Markle

La recién integrada a la familia real tiene un pasado como actriz; sin embargo, éste no fue tan exitoso como en el caso de otras estrellas de Hollywood. Se estima que ganaba medio millón al año, de tal modo que su fortuna es de 5 millones, de acuerdo con "Business Insider".

- Camila Parker Bowles

La esposa del príncipe de Gales es la hija de Bruce Shand, un hombre que siempre se relacionó con la realeza y formó parte de la armada británica. Pese a ello, su riqueza es de 5 millones de dólares, por lo que se coloca en el último puesto de la lista.

Aún falta que llegué el bebé de Meghan Markle y el príncipe Harry para ver cuál será su fortuna y si generará tanta actividad económica como sus primos que siempre que pueden, se roban la mirada de todos, especialmente la pequeña Charlotte.