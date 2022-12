Cónsul de Senegal y Solalinde denuncian abusos contra migrantes

A-AA+

OAXACA, Oax., diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, acompañado del cónsul senegalés en México, Abdoulaye Diop, se entrevistó en San Pedro Tapanatepec con el director general de Regulación migratoria, Antonio Andrés Vidal, ante quien denunció los constantes abusos de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en esta zona del Istmo de Tehuantepec.

"Desde que los migrantes entran al territorio mexicano por la frontera sur, y aún con permisos de tránsito expedido por las mismas autoridades migratorias, ya sea en Tapachula, Chiapas o aquí en Tapanatepec, les roban sus papeles, les piden dinero o tras un mal trato, los deportan a la frontera sur, por Chiapas o por Tabasco", acusó el defensor de migrantes. Solalinde Guerra denunció uno de los casos más graves de abuso que conoció recientemente con una familia africana procedente de Burkina Faso, que ocurrió el 20 de noviembre pasado en la central camionera de Acayucan, Veracruz, cuando agentes del INM detuvieron a los cinco integrantes de esa familia y los encerraron dos días a pesar de que llevan permisos expedidos por migración.

"Es triste, lamentable y vergonzoso lo que el INM le hizo a la familia encabezada René y su esposa, Justine, así como a sus tres hijos, que después de recibir sus documentos de tránsito en Tapanatepec, descansaron en el albergue Hermanos en el Camino y después tomaron el autobús en Juchitán, pero los detuvieron en Acayucan, Veracruz.

"¿Te imaginas el sufrimiento y miedo de esa familia que antes de llegar a Tapachula sorteó la peligrosa ruta del Tapón del Darién (Panamá), pero semanas anteriores cruzaron Sudamérica desde Brasil?". Me hablaron de ese caso, fui por ellos y en estos momentos están de nueva cuenta en el albergue, recuperándose de esa traumática experiencia que vivieron", explicó.

En su encuentro con el director general de Regulación migratoria, Antonio Andrés Vidal, el prelado le pidió que cesen los abusos, que no obliguen a los migrantes a buscar rutas peligrosas, que respeten los documentos que el mismo INM entrega a los migrantes. Para ahondar en esos temas, anunció Solalinde, el sábado próximo estará en Tapanatepec, el comisionado Francisco Garduño.

Atendiendo la petición del cónsul de Senegal, el sacerdote Solalinde pidió a las autoridades migratorias las facilidades para la repatriación de tres senegaleses que fallecieron en México, uno en Juchitán, otro en Veracruz y un tercero en Tijuana. Por sus creencias religiosas, los senegaleses no aceptan la cremación y por eso los cuerpos serán embalsamados con sus rituales para partir.

Solalinde Guerra dijo que gestionó además que un grupo de 150 senegaleses, que están actualmente en Tapachula, cuenten con facilidades para que desde esa ciudad fronteriza puedan tomar el avión y volar hacia la frontera norte de nuestro país. Ese tema fue resuelto, pero seguiremos cuidando que el INM no viole los derechos humanos de los migrantes, insistió.

Tal y como lo había anunciado el presidente de Tapanatepec, Humberto Parrazales, el sacerdote Solalinde Guerra confirmó que el INM está desmantelando el módulo humanitario que estableció en el campo deportivo 21 de marzo. "Veo que el presidente municipal no tiene nada contra los migrantes, pero siento que desea que la gente de Tapanatepec viva en la normalidad", expresó.

El número de migrantes en San Pedro Tapanatepec, con población de 9 mil personas en la cabecera municipal, ha venido disminuyendo. Después que llegó a albergar hasta 20 mil migrantes por día, las autoridades estiman que ahora quedan como tres mil extranjeros quienes esperan sus permisos para que continúen su ruta hacia el norte del país.