Copiloto apuñala a capitán en vuelo que iba a Israel

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

TEL AVIV, Israel.- Un copiloto apuñaló el miércoles al capitán en un vuelo de Dubai a Tel Aviv antes de que algunos pasajeros irrumpieran en la cabina y forcejearan con el agresor mientras el avión descendía abruptamente y los pasajeros gritaban, dijeron testigos. El avión fue estabilizado y realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí.

Aún no estaba claro qué motivó el ataque, que llevó a Israel a desplegar aviones de combate en medio de preocupaciones por un posible secuestro.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que Arabia Saudí arrestó al copiloto, cuya identidad no fue revelada.

Los pasajeros del vuelo de FlyDubai llegaron el miércoles por la noche a Israel en otro vuelo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Expertos en aviación se sorprendieron de que el avión no se estrellara después de un descenso tan extremo que la mayor parte del timón se desprendió de la cola.

Un video compartido por la oficina de Netanyahu mostraba al pasajero Yaniv Hayoun, quien forcejeó con el agresor, con la camisa ensangrentada y abrazando al primer ministro.

Después de que un pasajero vio a un piloto apuñalar al otro y pidió ayuda a gritos, Yaniv dijo que él y otros entraron en la cabina, donde, según relató, vio al copiloto aparentemente tratando de destruir los controles, informó la televisora israelí Channel 12.

"La puerta aparentemente no estaba cerrada con llave, y logramos abrirla", comentó Hayoun a periodistas. "Lo que nos lo dificultó fue el propio piloto. Había sido apuñalado y estaba del otro lado de la puerta".

Mientras la gente forcejeaba con el agresor, Yaniv dijo que agarró los controles y los jaló como había visto en televisión. Luego, miembros de la tripulación se hicieron cargo. FlyDubai dijo que el avión fue controlado por la tripulación de servicio "que desvió y aterrizó el avión de forma segura".