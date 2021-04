Corte rusa limita actividades de fundación de Navalny

Una corte de Moscú limitó el martes las actividades de una organización fundada por el dirigente opositor encarcelado Alexei Navalny mientras se decide si se la debe proscribir como agrupación extremista.

El fallo de la corte municipal de Moscú sobre la Fundación para la Lucha contra la Corrupción fue un paso más en la represión a Navalny, sus aliados y su infraestructura política.

La fiscalía de Moscú había pedido a la corte que calificara la fundación y la red de oficinas regionales de Navalny de grupo extremista y proscribiera sus actividades. Con ello, sus miembros y partidarios estarían en peligro de sufrir largas condenas de prisión.

Si la corte fallara en ese sentido, sería un golpe durísimo al acosado equipo de Navalny, el crítico más destacado del presidente Vladimir Putin. Navalny está preso desde enero y muchos de sus colaboradores y asociados fueron arrestados o enfrentan cargos penales.

El lunes, la fiscalía emitió una orden de suspensión de las actividades de las oficinas de Navalny en decenas de regiones rusas. El fallo del martes les impide realizar ciertas actividades, pero los aliados de Navalny declararon que no afectará el trabajo de la fundación.

Ivan Pavlov, un abogado de la fundación, dijo que no se le permite a ésta utilizar la prensa o el internet para distribuir material u organizar actos y eventos públicos, participar en elecciones o usar depósitos bancarios.

Las restricciones no alterarán el trabajo de la fundación, dijo su director Iván Jdanov, ya que la mayoría no se aplica a las actividades contra la corrupción.

"Tonterías", tuiteó Jdanov. "(Éstas) no afectarán nuestro trabajo en modo alguno.

Con todo, Pavlov dijo que apelará la decisión de la corte.

"Me parece que la corte se apresuró en el estudio de la moción de la oficina del fiscal" dijo Pavlov a The Associated Press.