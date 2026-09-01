Corte Suprema avala salón de baile de Trump

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Washington.- La Corte Suprema de EU emitió el lunes un fallo que permite a la Casa Blanca continuar con la construcción de un salón de bailes —un proyecto de 400 millones de dólares— mientras las demandas se abren paso en los tribunales, una clara victoria para el presidente Donald Trump en su intento por remodelar la capital del país a su imagen.

La decisión de reemplazar la orden temporal que el presidente de la corte, John Roberts, emitió previamente, horas antes de la entrada en vigor del fallo de un tribunal de menor instancia que habría suspendido las obras.

Sin embargo, el juez Roberts discrepó públicamente con la orden más reciente, sumándose a los tres jueces de tendencia liberal del tribunal, quienes señalaron que la obra "probablemente sea ilegal".

La mayoría no resolvió sobre la legalidad del proyecto, pero conclusiones que es probable que un grupo de preservación no tenga el derecho legal para impugnar la construcción.

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La demanda volverá a los tribunales de menor instancia, pero señalan que las partes clave del proyecto podrían estar terminadas en cuestión de meses — un marco de tiempo apresurado en comparación con un caso legal típico.