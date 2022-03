Cosmonautas rusos llegan vestidos de amarillo y azul

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- Cuando abordaron el puesto de avanzada en órbita, vestían trajes de vuelo de colores llamativos: amarillo y azul, similares a los colores de la bandera de Ucrania.

No dijeron nada que sugiriera que su ropa era una declaración política. Sin embargo, parecía difícil creer que fuera una casualidad, reportó The New York Times.

Eric Berger, un reportero espacial del sitio web Ars Technica, dijo que los trajes de vuelo generalmente se preparan y empacan con meses de anticipación, pero que se podrían haber agregado sustitutos entre los últimos artículos que se cargaron en la nave espacial.

El Times citó a Jonathan McDowell, un científico del Centro de Astrofísica de Harvard que sigue de cerca las misiones espaciales; él sugirió que los colores podrían ser en realidad los de la Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú, a la que asistieron los tres astronautas: Oleg Artemyev, Denis Matveev y Sergey Korsakov. Sin embargo, Berger señaló que los colores del traje de vuelo coincidían más con los de la bandera ucraniana.

CNN reportó que el jefe de Roscosmos, la agencia espacial rusa, publicó imágenes de la cobertura de los medios que especulaban que los cosmonautas estaban apoyando a Ucrania y dijo: "Aquí algunos cobardes bandidos y sus patrocinadores anglosajones no saben qué más inventar en su guerra de información contra Rusia".

Agregó que la tripulación no representaba a Ucrania, sino que vestía colores de su alma máter: la Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú.

CNN narró que cuando los tres cosmonautas llegaron a la estación espacial el viernes, el comandante Oleg Artemyev respondió en tono de broma: "En realidad teníamos mucho material amarillo, así que tuvimos que usar eso. Por eso tuvimos que vestir de amarillo".

La Agencia Espacial Europea suspendió el jueves una misión a Marte que iba a ser lanzada en un cohete ruso. OneWeb, una compañía satelital británica propiedad parcial del gobierno británico, canceló los lanzamientos de sus satélites de internet que iban a viajar en los cohetes Soyuz de Rusia.

Dmitry Rogozin, jefe de la agencia espacial rusa, Roscosmos, respondió con una serie de mensajes provocativos en Twitter, incluido el retuit de un video de parodia que sugería que Rusia dejaría atrás a Mark Vande Hei, un astronauta de la NASA que tiene programado regresar a la Tierra en una nave Soyuz rusa a finales de este mes.

El Times registró que los funcionarios de la NASA ignoraron las declaraciones del Rogozin e insistieron en que las operaciones continúan como de costumbre con sus contrapartes rusas.