Covid-19, la América de los millones de casos y Europa en toque de queda

Siete meses atrás el mundo hablaba de decenas, luego de miles, después de centenares y ahora son millones los casos por covid-19 que golpean a América, una región que siente la amenaza de un rebrote ante una Europa que, bajo toques de queda, busca frenar el avance del resistente virus.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este viernes que se marcó un nuevo récord de casos diarios, 445.000, a nivel global con un fuerte aumento de los contagios en Europa, que superó al sur de Asia y se colocó como la segunda región más afectada.



Y es que las cifras no mienten, la temperatura del virus está en rojo. Ya son 42 millones de contagios y 1.140.953 los decesos.



Ayer Alemania, que se convirtió en ejemplo de control del virus, reportaba la escandalosa cifra de que en un solo día había 10.000 contagios.



Una semana que cierra de manera negativa, pues lo mismo ocurrió con Brasil que también registraba 33.862 nuevos casos confirmados en un día y que se suman a los 5,3 millones de infectados con 156.471 fallecidos.



Además la OMS señaló hoy que el Viejo Continente reportó 213.000 nuevos contagios, una cifra que ni siquiera en América, la región más golpeada por la pandemia, se había registrado hasta ahora, y el total en la región europea asciende a 8,8 millones.



LA AMÉRICA DE LOS MILLONES



El contador de casos registrados en América (19.342.377 infecciones) pasó de centenares a millones en algunos países como Argentina (1.053.650), sexto en el mundo, mientras que del lado europeo España ocupa la séptima posición (1.046.132).



Estados Unidos persiste como el primer país con más infecciones al totalizar 8,4 millones y una mortalidad de 223.602, seguido de India con 7.7 millones en el segundo lugar y Brasil en el tercero, según el mapa del virus de la Universidad Johns Hopkins.



En esa línea, Colombia está próxima a la cifra del millón de casos con 998.942 infecciones, mientras que Perú (876.000 casos) y México (867.000) figuran en novena y décima posición, aunque parecen haber superado el pico de la pandemia.



Y mientras los casos por contagio siguen marcando millones, las muertes en América aún no llegan a ese registro al confirmar 616.000 decesos de los cuáles 392.398 están en América Latina con 11 millones de personas con coronavirus.



EEUU: ELECCIONES + LA COVID



Nuevamente, en el segundo y último debate presidencial en Estados Unidos entre el mandatario Donald Trump y el exvicepresidente, Joe Biden, que se llevó a cabo este jueves rumbo a las elecciones del 3 de noviembre, el manejo que se le ha dado a la pandemia en el país fue el punto de tensión entre los dos aspirantes a la Casa Blanca.



En el cara a cara entre el republicano y el demócrata, Biden criticó duramente la gestión que ha hecho su rival al asegurar que "estamos a punto de entrar en un invierno oscuro, y él no tiene un plan claro" para combatir la covid-19.



Por su parte el presidente auguró que habrá pronto una vacuna anticovid-19: "Creo que (habrá una vacuna) dentro de semanas, y será distribuida muy rápido (...) Está lista".



Durante el encuentro celebrado en Nashville (Tennesse) Trump también mostró estar en contra de las políticas de confinamiento: "Si van y miran lo que ha pasado en Nueva York, es una ciudad fantasma. Miren lo que está pasando. Se está muriendo".



El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, negó hoy que la metrópolis se haya convertido en una "ciudad fantasma" y respondió que la única ciudad fantasma "será Mar-a-Lago cuando el mandatario pierda las elecciones y se jubile" a ese centro vacacional propiedad de la Organización Trump y su segundo hogar.



¿NI TRUCO, NI DULCE? , ¿NI DÍA DE MUERTOS?



Una de las festividades que más se celebra en algunos países de la región es Halloween, el próximo 31 de octubre, en donde los niños salen disfrazados a pedir dulces y el comercio buscaba reactivarse para esta época.



Pero la OMS ha pedido a los Gobiernos que redoblen sus esfuerzos para evitar que los contagios aumenten, y aunque Estados Unidos no ha puesto restricciones, otros países sí.



En Colombia, donde se confirmó hoy el contagio de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, las autoridades realizaron una serie de indicaciones para evitar que los niños se expongan y se celebre la noche de los disfraces en casa.



Esta fecha también se verá afectada en Argentina pues el presidente, Alberto Fernández, extendió este viernes las restricciones de circulación en las distintas provincias del país, para contener el coronavirus por un período de 14 días, hasta el próximo 8 de noviembre.



En Ecuador (156.451 infectados y 12.500 muertos) el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), solicitó a los Gobiernos locales que prohíban la tradicional visita a los cementerios por el Día de los Difuntos, que se celebrará el próximo 2 de noviembre.



México, por su parte, que acumula 874.171 contagios y 87.894 muertes y permanece en "alerta" ante un posible rebrote, se prepara para un insólito Día de Muertos.



Las autoridades anunciaron el cierre de los cementerios, donde muchas familias pasan la noche para recibir a los difuntos, que según la tradición regresan unas horas al mundo de los vivos.



En esta ocasión, ni los vecinos ni los más de 700.000 turistas nacionales e internacionales que inundan los cementerios podrán admirar esa festividad y las autoridades han pedido que los ciudadanos lo celebren en sus casas.



MESES DUROS Y TOQUES DE QUEDA



Mientras que América capotea con los embates de la covid-19 y busca evitar nuevas cuarentenas ante los posibles rebrotes que se avecinan, la región mira tímidamente a Europa que ya aplica toques de queda en distintos países.



En España las medidas más adecuadas para la actual situación son las relacionadas con la reducción de la movilidad y los contactos entre personas.



Por su parte, Francia con 1.084.023 contagios, al registrar 41.622 positivos, este viernes inicia el toque de queda nocturno que a partir de la medianoche que afectará a 54 departamentos del país.



Aunque Bélgica, ya había tomado esta decisión desde hace una semana, al ser el segundo país de la Unión Europea con mayor incidencia acumulada, parece que esto no fue suficiente y ahora anunció nuevas restricciones en el ámbito del deporte, la cultura y el entretenimiento.



A pesar de las medidas adoptadas por todos los países, la covid-19 se robustece. La pandemia se encuentra en un momento crítico especialmente en el hemisferio norte y los próximos meses "van a ser muy duros", advirtió el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



"La tendencia en muchos países está siendo peligrosa, con hospitales y unidades de cuidados intensivos llegando ya a sus límites de capacidad o sobrepasándolos, y eso que sólo estamos en octubre", advirtió el experto.