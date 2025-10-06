CPI condena a líder de milicia Janjaweed por crímenes en Darfur

LA HAYA, Holanda (AP) — La Corte Penal Internacional (CPI) condenó el lunes a un líder de la temida milicia Janjaweed por su papel central en una campaña de atrocidades cometidas en la región sudanesa de Darfur hace más de 20 años, incluyendo ordenar ejecuciones masivas y matar a dos prisioneros con un hacha.

Es la primera vez que el tribunal condena a un sospechoso por crímenes en Darfur. El panel de tres jueces dictaminó que las atrocidades, entre ellas asesinatos masivos y violaciones, formaban parte de un plan gubernamental para sofocar violentamente una rebelión en la región occidental de Sudán.

Vistiendo traje y corbata y escuchando a través de un auricular, Ali Muhammad Ali Abd–Al-Rahman, también conocido como Ali Kushayb, no mostró emoción alguna cuando la jueza presidenta Joanna Korner leyó los 27 veredictos de culpabilidad. Será sentenciado en una fecha posterior. Enfrenta una sentencia máxima de cadena perpetua.

Fue condenado por crímenes cometidos al encabezar las fuerzas de la milicia Janjaweed en Darfur que emprendieron una campaña de asesinatos y destrucción en 2003-2004.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Él alentó y dio instrucciones que resultaron en los asesinatos, las violaciones y la destrucción cometidos por los Janjaweed", subrayó Korner, agregando que los veredictos fueron unánimes.

Abd–Al-Rahman fue transferido a la custodia de la CPI en 2020 tras entregarse en la República Centroafricana. Se declaró inocente de los cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cuando su juicio comenzó en abril de 2022 y argumentó que no era la persona conocida como Ali Kushayb. Los jueces rechazaron esa defensa, diciendo que incluso se identificó por su nombre y apodo en un video cuando se entregó.

"Finalmente, una victoria para la justicia, y justicia para las víctimas de Darfur", dijo Enaam al-Nour, defensor de derechos de Darfur y periodista, sobre el veredicto.

La fiscalía del tribunal también recibió con satisfacción la condena.

"Envía un mensaje contundente a los perpetradores de atrocidades en Sudán, tanto pasados como presentes, de que la justicia prevalecerá, y que rendirán cuentas por infligir un sufrimiento indescriptible a los civiles de Darfur, hombres, mujeres y niños", afirmó la fiscal adjunta Nazhat Shameem Khan en un comunicado.

Tribunal bajo intensa presión

El CPI emitió su fallo al tiempo que siguen surgiendo denuncias de atrocidades y hambruna en Sudán en un nuevo conflicto. En julio, el fiscal adjunto de la CPI indicó a Naciones Unidas que los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad continúan cometiéndose en la vasta región occidental de Darfur en Sudán, donde la guerra civil ha estado en curso por más de dos años.

Las condenas representan un logro para la CPI, que ha estado bajo intensa presión desde que emitió órdenes de arresto el año pasado para el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de defensa Yoav Gallant por crímenes que supuestamente cometieron en Gaza. Netanyahu y Gallant rechazan las acusaciones. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump impuso sanciones a los principales fiscales de la CPI y a otros en el tribunal.

Por separado, el fiscal de la CPI, Karim Khan, se ha apartado de su cargo en un momento en que un panel independiente investiga las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra.

Masacres y otras atrocidades

Los jueces dictaminaron que Abd-Al-Rahman era un comandante superior en las milicias Janjaweed durante el conflicto de Darfur que estalló cuando rebeldes de la comunidad étnica central y subsahariana africana del territorio lanzaron una insurgencia en 2003, quejándose de opresión por parte del gobierno dominado por árabes en la capital, Jartum.

El gobierno del entonces presidente Omar al-Bashir respondió con una campaña de bombardeos aéreos y redadas por parte de los Janjaweed, que a menudo atacaban al amanecer, irrumpiendo en las aldeas a caballo o en camello.

Hasta 300.000 personas fueron asesinadas y 2.7 millones fueron desplazadas de sus hogares en Darfur a lo largo de los años. Al-Bashir ha sido acusado por la CPI de crímenes que incluyen genocidio, pero no ha sido entregado para enfrentar la justicia en La Haya, a pesar de haber sido derrocado del poder y detenido.

Al-Bashir se encuentra retenido en una instalación de detención administrada por militares en el norte de Sudán, dijo su abogado Mohamed al-Hassan al-Amin a The Associated Press el lunes. Un exministro de defensa que también es buscado por la CPI ha sido liberado, agregó.

Durante el juicio, los jueces escucharon a 56 testigos que describieron actos de violencia horrenda y el uso de la violación como un arma para aterrorizar y humillar.

Abd-Al-Rahman también fue hallado culpable de ordenar las ejecuciones sumarias de decenas de prisioneros en marzo de 2004 y de matar personalmente a civiles cautivos, golpeando a dos hombres hasta la muerte con un hacha, dijo Korner.

Los abogados defensores llamaron a 17 testigos y argumentaron que Abd-Al-Rahman no era un líder de milicia, sino más bien "un don nadie" que no tuvo participación en el conflicto de Darfur.

Estalla nuevo conflicto sangriento en Darfur

Ahora el conflicto se desata en Sudán entre las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) paramilitares y el ejército de Sudán. Las tensiones estallaron en 2023 entre los dos antiguos aliados que debían supervisar una transición democrática luego de un levantamiento en 2019.

Un activista político y exministro en el gobierno posterior a Al-Bashir, Khalid Omar, elogió el veredicto, diciendo que ha hecho justicia a las víctimas de Darfur. Pidió entregar a otros sospechosos buscados a la CPI, incluido al-Bashir.

"La justicia para las víctimas llegará, incluso si toma algún tiempo", escribió en una publicación de Facebook.

La lucha ha matado al menos a 40.000 personas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y ha desplazado a hasta 12 millones. Más de 24 millones de residentes enfrentan inseguridad alimentaria aguda, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Liz Evenson, directora de justicia internacional en Human Rights Watch, señaló la "condena histórica largamente esperada por crímenes graves en Darfur".

"Con el conflicto actual en Sudán produciendo nuevas generaciones de víctimas y agravando el sufrimiento de aquellos que fueron atacados en el pasado, el veredicto debería impulsar a los gobiernos a avanzar en la justicia por todos los medios posibles", dijo Evenson.