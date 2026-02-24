CPI examina cargos contra R. Duterte

La Haya, Hol.- La Corte Penal Internacional (CPI) inició este lunes la audiencia de confirmación de cargos contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, en una sesión marcada por la ausencia del acusado y el choque entre la Fiscalía, que lo sitúa "en el corazón" de un plan de asesinatos, y la Defensa, que denuncia persecución política.

Duterte, de 80 años, renunció formalmente a su derecho a estar presente y rechazó seguir la audiencia por videoconferencia desde el centro de detención de la CPI, donde permanece desde su arresto en Manila y traslado a La Haya el pasado marzo.

La Fiscalía acusa a Duterte de tres cargos de asesinato y tentativa de asesinato como crímenes de lesa humanidad, basados en 49 incidentes que suman 76 víctimas mortales y dos intentos de homicidio, considerados representativos de una campaña que afectó, principalmente, a los sectores más pobres de la población.

El fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang sostuvo que Duterte desempeñó un papel "decisivo" y realizó "contribuciones esenciales" a un plan común para "neutralizar" a presuntos delincuentes, incluidos consumidores y traficantes de drogas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según la Fiscalía, cuando era alcalde de Davao creó y dirigió el llamado "escuadrón de la muerte de Davao" (DDS), cuyos miembros recibían salario regular y pagos "por cabeza" asesinada, y tras asumir la presidencia en 2016, amplió ese modelo a nivel nacional.

En 2016 y tras arrasar en las presidenciales de ese año, cuando Duterte ya tenía fama de ´sheriff´ antinarcóticos tras 22 años como alcalde de Davao (sur de Filipinas), el exdirigente puso en marcha las redadas y ordenó a los policías disparar a matar si los sospechosos oponían resistencia. Solo en los primeros 100 días de su mandato se contabilizaron unos 3.700 muertos, según datos oficiales.